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→ Косметика с кислотами, что о ней нужно знать
Согласитесь, что слово "кислота" и уход за лицом звучит несколько пугающе, особенно если вспомнить лабораторные работы, которые проводили все на уроках химии. Однако, следует заметить, что в косметологии применяются другие кислоты, которые несут пользу нашей коже, улучшают ее состояние. Об этом свидетельствуют многие годы, на протяжении которых проводились исследования, доказывающие, безопасность и эффективность кислот.
AHA- и BHA-кислоты применяются для глубокого пилинга и отшелушивания, удержания влаги в тканях эпидермиса и даже более глубинных слоев - дермы. Популярная и любимая многими гиалуроновая кислота как раз относится к тем волшебным веществам, благодаря которым кожа отлично увлажняется и за счет этого омолаживается.
АНА-кислоты добывают из молока и растений, но чаще всего их добывают лабораторным путем. У них нет способности проникать в глубокие ткани, но на поверхности кожи они работают отлично. Используются альфагидрокислоты при борьбе с возрастными изменениями, пигментации, потере упругости и эластичности.
ВНА-кислоты обладают отличной проникающей способностью. Они очищают изнутри, способны избавить от угрей и восстановить кожу. Яркий представитель - салициловая кислота, которую применяют для борьбы с акне, прыщами, угревой сыпью, с целью обеззараживания.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 16:04

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