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→ Правильная маскировка герпеса на губах
Некоторые женщины подвержены появлению такой неприятной болезни на губах, как герпес. Он способен даже самую уверенную в себе девушку расстроить. По этой причине часто отказываются от свиданий. И если многие научились успешно маскировать прыщи, то и герпес хочется скрыть от посторонних глаз.
Герпес является вирусом, поражающим человека со слабым иммунитетом. Это может происходить из-за переохлаждения, стрессов, либо же длительного пребывания на солнце. Возникает герпес не спонтанно, сначала пораженное место припухает, появляется чувство жжения, зуд, и после этого выражается в пузырьках, в которых есть субстанция.
Но если вовремя обратить внимание на начальные симптомы, можно предупредить развитие болезни. Главное, не дать пузырькам лопнуть. Для этой цели были разработаны такие препараты, как Зовиракс, Панцикловир или Ацикловир.
Маскируется герпес при помощи карандаша-корректора, тонального крема для проблемной кожи, помады для губ. По той причине, что мы имеем дело с вирусом, косметика должна быть одноразовой. Самое важное требование к помаде: минимум питательных веществ. Что касается цвета, то выберите светлые непрозрачные оттенки, потому что насыщенные цвета помад лишь подчеркнут проблему, а не скроют ее.
 
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 14:59

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