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→ Что необходимо знать о веснушках?
Как только весной появляется солнце, у некоторых девушек и женщин это появление отмечается веснушками. И несмотря на то, что многие считают их чем-то милым и по-детски задорным, есть те, кто стремится от поскорее избавиться от этих солнечных "поцелуев".

Почему веснушки появляются?

Причиной появления мелкой пигментации на открытых учатсках лица и тела служат несколько факторов:
- нарушение обмена веществ в органимзме в определенных местах;
- возрастные изменения;
- наследственность.
Чаще всего пигментации подобного характера, подвержены светлокожие женщины и девушки. И если в зимний период их практичнески не заметно, то весной и летом, веснушки снова дают о себе знать. В желании избавиться от пигментных пятен, нужно уметь отличить "поцелуи солнца" от тех, пятен, которые указывают на проблемы со здоровьем. А также они проявляются во время беременности.

Как избавиться от пигментации

Проблема наличия веснушек давно волнует человечество, поэтому для борьбы с ними придумано множество рецептов. В основном тоники, лосьны, кремы, маски, обладают осветлябщим эффектом. В современных условиях позабыть о веснушках помогут косметический пилинг и лазер. Лазерная шлифовка способствует удалению верхнего слоя кожи, обеспечивая ровный цвет лица.
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Автор: Мирра Любивая, 22 мая 2017

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