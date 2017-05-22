→ Что необходимо знать о веснушках?

Как только весной появляется солнце, у некоторых девушек и женщин это появление отмечается веснушками. И несмотря на то, что многие считают их чем-то милым и по-детски задорным, есть те, кто стремится от поскорее избавиться от этих солнечных "поцелуев".
- нарушение обмена веществ в органимзме в определенных местах;
- возрастные изменения;
- наследственность.
Чаще всего пигментации подобного характера, подвержены светлокожие женщины и девушки. И если в зимний период их практичнески не заметно, то весной и летом, веснушки снова дают о себе знать. В желании избавиться от пигментных пятен, нужно уметь отличить "поцелуи солнца" от тех, пятен, которые указывают на проблемы со здоровьем. А также они проявляются во время беременности.
Почему веснушки появляются?Причиной появления мелкой пигментации на открытых учатсках лица и тела служат несколько факторов:
- нарушение обмена веществ в органимзме в определенных местах;
- возрастные изменения;
- наследственность.
Чаще всего пигментации подобного характера, подвержены светлокожие женщины и девушки. И если в зимний период их практичнески не заметно, то весной и летом, веснушки снова дают о себе знать. В желании избавиться от пигментных пятен, нужно уметь отличить "поцелуи солнца" от тех, пятен, которые указывают на проблемы со здоровьем. А также они проявляются во время беременности.