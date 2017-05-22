→ Что необходимо знать о веснушках?

Почему веснушки появляются?

Как избавиться от пигментации

Как только весной появляется солнце, у некоторых девушек и женщин это появление отмечается веснушками. И несмотря на то, что многие считают их чем-то милым и по-детски задорным, есть те, кто стремится от поскорее избавиться от этих солнечных "поцелуев".Причиной появления мелкой пигментации на открытых учатсках лица и тела служат несколько факторов:- нарушение обмена веществ в органимзме в определенных местах;- возрастные изменения;- наследственность.Чаще всего пигментации подобного характера, подвержены светлокожие женщины и девушки. И если в зимний период их практичнески не заметно, то весной и летом, веснушки снова дают о себе знать. В желании избавиться от пигментных пятен, нужно уметь отличить "поцелуи солнца" от тех, пятен, которые указывают на проблемы со здоровьем. А также они проявляются во время беременности.Проблема наличия веснушек давно волнует человечество, поэтому для борьбы с ними придумано множество рецептов. В основном тоники, лосьны, кремы, маски, обладают осветлябщим эффектом. В современных условиях позабыть о веснушках помогут косметический пилинг и лазер. Лазерная шлифовка способствует удалению верхнего слоя кожи, обеспечивая ровный цвет лица.