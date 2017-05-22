→ Какие методы подходят, чтобы убрать морщины на лбу

Рано или поздно, на лбу появляются морщины. Они особенно заметны в районе глаз, лба, так как именно в этих зонах активно проявляется мимика. К причинам формирования морщин относятся изменения в организме, связанные с возрастом, гормональной перестройкой, стресса, наличия вредных привычек, недостатка витаминов. Чтобы избавиться от морщин на лбу, применяются разные методики: наносятся кремы, маски, делаются пластические операции.

1. Аппаратная косметология. Выполняют в косметологических кабинетах. Для этого применяются: лазерная шлифовка, PF-лифтинг, микродермабразию.

2. Инъекционная методика. Применяется комплексно. Предложить могут мезотерапию, ботокс, контурную пластику, плазмолифтинг.

3. Пластическая хирургия. Открытая или закрытая эндоскопическая подтяжка.

4. Домашние способы, которые выражаются в использовании масок для лица, гимнастики, массажа, косметических средств.

Меры профилактики

Для того, чтобы предупредить появление некрасивых складок на лбу, нужно соблюдать простые правила:

- полноценно отдыхать, чтобы сон был не менее 8 часов;

- включить в раион питания свежие овощи, фрукты, зелень;

- пользоваться солнцезащитными очками;

- избавиться от вредных привычек;

- заниматься спортом.