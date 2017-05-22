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→ Какие методы подходят, чтобы убрать морщины на лбу

Рано или поздно, на лбу появляются морщины. Они особенно заметны в районе глаз, лба, так как именно в этих зонах активно проявляется мимика. К причинам формирования морщин относятся изменения в организме, связанные с возрастом, гормональной перестройкой, стресса, наличия вредных привычек, недостатка витаминов. Чтобы избавиться от морщин на лбу, применяются разные методики: наносятся кремы, маски, делаются пластические операции.
1. Аппаратная косметология. Выполняют в косметологических кабинетах. Для этого применяются: лазерная шлифовка, PF-лифтинг, микродермабразию.
2. Инъекционная методика. Применяется комплексно. Предложить могут мезотерапию, ботокс, контурную пластику, плазмолифтинг.
3. Пластическая хирургия. Открытая или закрытая эндоскопическая подтяжка.
4. Домашние способы, которые выражаются в использовании масок для лица, гимнастики, массажа, косметических средств.
Меры профилактики
Для того, чтобы предупредить появление некрасивых складок на лбу, нужно соблюдать простые правила:
- полноценно отдыхать, чтобы сон был не менее 8 часов;
- включить в раион питания свежие овощи, фрукты, зелень;
- пользоваться солнцезащитными очками;
- избавиться от вредных привычек;
- заниматься спортом.

 

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Автор: Мирра Любивая, 22 мая 2017

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