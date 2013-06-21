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→ Как найти косметолога

Многие современные женщины не могут обйтись без мастера маникюра, педикюра, бровиста, массажиста, а также - без косметолога. Но о том, как его правильно выбрать, задумываются лишь единицы. Если массаж или маникюр могут выполнять мастера без специального образования, то косметологи  должны быть дипломированными специалистами.

Что должно учитываться

1. перед посещением косметолога нужно узнать кто этот человек, какое у него образование, специализация и квалификация. Для этого в современном обществе ходить далеко не нужно, достаточно отзывов на специальных форумах, рекомендаций знакомых.
2. Необходимо наличие сертификата по дерматовенерологии. Это позволяет ставить грамотно диагнозы и успешно действовать, соприкосаясь с кожей пациента.
3. Могут быть врачи-универсалы, но лучше всего обращаться к узкопрофильному косметологу.
4. При встрече обязательно обратите внимание на внешность самого мастера. Хороший специалист держит свою кожу в полном порядке, понимая, что это своего рода визитная карточка.
5. При осмотре, он должен выяснить, какие препараты вводились, если были инъекции красоты, чтобы не вызвать аллергию или не допустить несовместимость.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 17:24

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