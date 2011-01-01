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→ Средства, которые не подходят для бьюти-ухода
Несмотря на то, что некоторые классические рецепты красоты многие испытывают на себе, народные бьюти-методики не всем приносят пользу, а некоторым даже вред. Как же не навредить своей коже? Чего категорически нельзя делать?
1. Использование пищевой соды. Некоторые применяют соду в качестве скраба, применяемый для устранения черных точек на лице. Однако, если обратить внимание на pH кожи - до 5,5, у соды он - все 9(!). На кожу такой состав влияет резко отрицательно. Такой скраб приводит к обезвоживанию, сухости и раздражению.
2. Лимон. В лимонах для кожи вы не найдете полезный витамин С. У лимона pH-уровень составляет 2, создавая очень кислую среду на поверхности. В целях осветления отдельных участков кожи, можно вызвать сильное раздражение, вплоть до появления волдырей, сыпи, ожога.
3. Зубная паста. Дерматологи заверяют, что это не лучший способ борьбы с пигментацией или прыщами. Это усугубляет только проблему. В пасте могут быть вещества, которые разрушают кожу. И если проявления от акне могут стать менее заметными, все же существует вероятность появления рубцов.
4. Перекись водорода. Если нужно обработать рану, то в борьбе с инфекцией перекись является отличным способом. Но как средство ухода за кожей не подходит. жжет, кожа воспаляется, нарушается водный баланс.
5. Сахар. Довольно часто сахар используется как скраб для губ. А вот для лица подобное скрабирование не подойдет. Кристаллы очень жесткие и лишь травмируют, вредя нежной структуре тканей эпидермиса.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 19:19

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