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→ Эндоскопическая подтяжка - как и зачем ее проводят

Во всех областях медицины практикуют неинвазивные процедуры, и пластическая хирургия не стала исключением. Для этого выполняются небольшие разрезы - всего до 3 см, для которых наложение швов не нужно. После процедур швы заживают без проблем, радуя обладательницу длительным и эффективным результатом.

Эндоскопический лифтинг-эффект

Подходит для выполнения процедур над верхней частью лица. Показана при наличии:
- продольных морщин;
- требуется разглаживание морщин и устранение неровностей на коже;
- при поперечных складках, образующихся на переносице;
- лишней ткани в результате резкого похудения;
- асимметрия бровных дуг.
К сожалению, он силы действия гравитации никто из нас не может укрыться. Птоз рано или поздно проявляется. При эндоскопическом лифтинге лба, можно вернуть пациентке несколько лет молодости и красоты.
Осуществляются 4-5 разреза в зоне роста волос. Смещаются ткани и кожа разглаживается. При лифтинге бровей лицо приобретает более открытый вид. Эффект после вмешательства заметен спустя 4-6 месяцев.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 17:45

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