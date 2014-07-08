→ Эндоскопическая подтяжка - как и зачем ее проводят

Во всех областях медицины практикуют неинвазивные процедуры, и пластическая хирургия не стала исключением. Для этого выполняются небольшие разрезы - всего до 3 см, для которых наложение швов не нужно. После процедур швы заживают без проблем, радуя обладательницу длительным и эффективным результатом.

Эндоскопический лифтинг-эффект

Подходит для выполнения процедур над верхней частью лица. Показана при наличии:

- продольных морщин;

- требуется разглаживание морщин и устранение неровностей на коже;

- при поперечных складках, образующихся на переносице;

- лишней ткани в результате резкого похудения;

- асимметрия бровных дуг.

К сожалению, он силы действия гравитации никто из нас не может укрыться. Птоз рано или поздно проявляется. При эндоскопическом лифтинге лба, можно вернуть пациентке несколько лет молодости и красоты.

Осуществляются 4-5 разреза в зоне роста волос. Смещаются ткани и кожа разглаживается. При лифтинге бровей лицо приобретает более открытый вид. Эффект после вмешательства заметен спустя 4-6 месяцев.