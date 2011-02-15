→ Что еще мы не знаем о пластике груди

Коррекция формы и размеров груди является самой популярной и распространенной операцией в мире. Уже будучи в подростковом возрасте девочки начинают задумываться над вопросом своих форм. Пластику груди не рекомендуется выполнять до совершеннолетия. Процедуру не имеют права делать, без предварительного посещения маммолога. Только после того, как врач убедится, что здоровью пациентки ничто не угрожает, можно ложиться под скальпель.

Операция по увеличению груди проводится с применением имплантатов, с шероховатой поверхностью, чтобы надежно зафиксироваться внутри тканей, грудь смотрелась естественно и красиво. Наполнителем должен выступать силиконовый гель. Даже если случится прокол, гель не выльется и не разольется внутри.

Имплантаты изготавливаются нескольких форм. Распространены имплантаты круглой формы и анатомические. Врач подберет идеально подходящий вариант под форму груди. Увеличение груди является непростой операцией, когда требуется объем имплантата соизмерить с разными параметрами. Учитываются: эластичность кожи, объем мышц, железистая ткань, кривизна ребер. Правильный подбор размера служит верным признаком благополучного исхода операции и отличного результата после нее.