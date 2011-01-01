→ Использование лаков для ногтей с блестками

Лак для ногтей применяется далеко не для всех случаев. С ним можно создать идеальныц и безупречный маникюр. Однако, окрашивание ногтей лаком с блестками имеет свои особенности в технологии.

Несколько золотых правил, используемых при создании блестящего, мерцающего маникюра.

Каждая женщина хорть иногда приобщается к части светской жизни и гламура. Выход в ресторан, посещение свадьбы, фестиваля, театра, светский прием - эти и многие другие случаи использования блеска на ногтях.

1. Использование для создания маникюра кисти. Классическое покрытие. Для большой концентрации блеска нужно наносить лак не менее 5 раз кистью.

2. Применение ватных палочек. Благодаря ватным палочкам наносят декоративные линии на пластину ногтя. Таким образом можно достичь лунного эффекта.

3. Маникюр с использованием спонжа. В данном случае спонж участвует в создании маникюра в качестве отпечатка.