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→ Использование лаков для ногтей с блестками

Лак для ногтей применяется далеко не для всех случаев. С ним можно создать идеальныц и безупречный маникюр. Однако, окрашивание ногтей лаком с блестками имеет свои особенности в технологии.
Несколько золотых правил, используемых при создании блестящего, мерцающего маникюра.
Каждая женщина хорть иногда приобщается к части светской жизни и гламура. Выход в ресторан, посещение свадьбы, фестиваля, театра, светский прием - эти и многие другие случаи использования блеска на ногтях.
1. Использование для создания маникюра кисти. Классическое покрытие. Для большой концентрации блеска нужно наносить лак не менее 5 раз кистью.  
2. Применение ватных палочек. Благодаря ватным палочкам наносят декоративные линии на пластину ногтя. Таким образом можно достичь лунного эффекта.
3. Маникюр с использованием спонжа. В данном случае спонж участвует в создании маникюра в качестве отпечатка.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 18:50

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