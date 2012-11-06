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→ Мезорадиесс: уникальная процедура для омоложения

Многие известные методики в косметологии смогут без проведения сложных операций вернуть молодость и упругость коже. Мезорадиесс является процедурой корректировки формы носа, губ, а также других зон, в которых заметно старение. Для достижения эффекта достаточно провести один сеанс. У многих женщин кожа после 40 лет становится дряблой, теряет свой прежний тонус.
Мезорадиесс является новой и безопасной процедурой, основанной на армировании проблемных участков. Уникальность технологии заключается в том, что эффект заметен после первого раза. В коже вырабатывается достаточное количество коллагенновых волокон. Омоложение достигается для области декольте, шеи, лица. Вырабатываемый собственный коллаген в коже ведет к снижению морщин.
Коррекция осуществляется за несколько минут, а эффект длится около двух лет.
Под кожу вводят гидроксиапатит кальция, разведенный физраствором, в истонченных участках прокладывают тонкие нити, создающие каркас. Он удерживает овал лица. Это уникальная процедура, ведущая к молодости.  
Радиесс не токсичен, подходит для женщин от 35 лет. Благодаря этой методике устраняются различные недостатки, в том числе наращивается масса костной ткани. Лифтинг эффект может выполняться в комплексе с другими методиками.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 19:08

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