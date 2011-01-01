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→ Эпиляция на лице: как и чем можно пользоваться

Некоторым женщинам растительность на лице не дает спокойно жить. Чаще всего, проблемной зоной становится область над верхней губой, подбородок, шея, мучают густые брови и рост волос на щеках. Эпиляция на лице отличается болезненностью. Следует четко запомнить всем без исключения - брить волосы на лице категорически запрещено! После подобного рода манипуляций рост волос только ускоряется и распространяется. Не стоит использовать также электроэпилятор. После него остаются неэстетичного вида вросшие волоски.
Крем-депилятор не лучший помощник в мерах избавления растительности на лице. Но если берете его, на упаковке должна быть отметка, что он подходит для использования на лице. Это снижает вероятность ожога. Лучше всего перед наложением крема испытать его на аллергическую реакцию.
Удаляя волоски на лице, лучше всего обратиться к восковой эпиляции. Процедура болезненная, но терпимая и надежная. Нюанс: размер волос должен быть более 5 мм.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 11:53

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