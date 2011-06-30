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→ Что показывают исследования на 21 неделе беременности

Развитие беременности по неделям - это очень важный и интересный момент для каждой будущей мамы. Многие женщины желают знать, что происходит с ее ребенком на той или другой неделе развития.
Итак, на что способен уже малыш внутри организма матери, когда наступает 21 неделя беременности. Самое первое, на что обращают внимание врачи при проверке плода, это на его реакцию, которая проявляется при недостатке кислорода - гипоксию. В отличие от многих других рефлексов, этот остается с человеком на всю жизнь. При острой нехватке кислорода, человек начинает быстро, хаотично двигать руками, ногами. Это можно наблюдать за водой. При лишении организма кислорода, перекрывается возможность выработки энергии. Для малыша в плаценте открываются резервные сосуды, которые и доставляют кислород к плоду.
На теле образуются складки кожи, которые постепенно заполняются жировой тканью. Но это происходит медленно, так как пока ребенок не подвергается температурным перепадам.

Исследования УЗИ

На УЗИ, которое можно пройти в медицинском центре "УРО Про" в Краснодаре, доктор оценит степень зрелости плаценты. На 21 неделе ее толщина достигает 21 мм. Женщина может обратиться с жалобами на активное шевеление плода, в этом случае выявляют участки, в которых пониженное кровоснабжение. Удары сердца 180-190 в минуту - это говорит о кислородном голодании, независимо от того, насколько чувствительна сама женщина к активности плода.

Какие лекарства можно при беременности

На этом сроке беременности женщиной могут применяться, в случае проблемы, следующие лекарства:
- витаминные комплексы;
- средства для поддержания желудочно-кишечного тракта типа Панкреатина, Алмагеля и пр.;
- слабительные препараты растительного происхождения;
- антигистаминные средства;
- жаропонижающие средства Парацетамол, Ибуфен;
- седативные, успокаивающие препараты: таблетки валерианы, пустырник и прочие растительного происхождения.


Самолечение запрещено во время беременности. Доктор назначает безопасную для внутриутробного развития малыша дозировку лекарственных препаратов.
Во время беременности физическая активность снижается. Нужно помнить, что движение жизнь, но и нельзя переусердствовать, так как забота о малыше и собственном здоровье должны быть в это время на первом плане.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 15:33

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