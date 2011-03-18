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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Масла для лица: вред или польза
Все чаще мы можем обнаружить на полках магазинов косметики масла для японскими учеными-дерматологами было обнаружено, что масла не столько приносят пользы, сколько вредят ей.
Сейчас очень многие косметологические бренды имеют в своем арсенале продукции масла и средства на их основе. Очень часто масла действительно эффективны против тусклости кожи или акне. Но только если их правильно использовать. Вот только многие девушки наносят масла неправильно, нанося им только вред.
Замечено, что масло отлично справляется с растворением всего, что содержит жир, вплоть до избытков кожного сала. После использования масляного средства, нужно с поверхности лица убирать еще и его, чтобы оно не убирало много жира и из кожных тканей. Липидный слой, который может быть разрушен таким образом, предотвращает потерю влаги. В противном случае, вас ожидают лишь шелушение, пересушивание, раздражение, кожа подвергается вредному воздействию свободных радикалов, вредному воздействию экологических факторов.
Правила пользования маслом
На кожу наносят масло массажными движениями, держат не более 30 секунд и смывают теплой водой. После этого наносят крем или сыворотку, но лицо после умывания не вытирают насухо. При использовании масла как средства для снятия декоративной косметики с лица, завершающим штрихом служит обработка кожи мицеллярной водой.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 20:10

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