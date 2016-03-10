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→ Правильное использование патчей для глаз

В наше время довольно сложно найти девушку, не знающую, что такое патчи. Несмотря на их распространенность, появляется масса вопросов относительно их правильного использования. Вся проблема заключается в том, что видя рекламу, кажется достаточно пару раз использовать патчи, чтобы в дальнейшем идти по жизни с идеально разглаженной кожей, без темных кругов под глазами и без морщинок. Но в реальности результат оказывается далек от идеала.
Для начала стоит сказать о том, что патчи представляют собой небольшие кусочки ткани, пропитанные активными составами. В них есть пантенол, масла, витамины, которые помогут коже разгладиться, пептиды, способствующие упругости, экстракты лекарственных растений, успокоят и снимут раздражение.
Какими бывают патчи для глаз
1. Раглаживающие. Замедляется передача нервных импульсов и затормаживается мимика. В составе коллоидное золото, гиалуроновая кислота, коллаген.
2. Увлажняющие. Их состав позволяет быстро справиться с морщинками у глаз.
3. Дренирующие. Патчи способствуют уменьшению отеков под глазами.
4. Омолаживающие. В них есть коэнзим, редкие экстракты, водоросли, женьшень, которые запускают в тканях процесс омоложения.
О том, как правильно использовать определенного вида патчи, указано на упаковке, но чаще всего, их наносят на нижнее веко, а снимают движением от носа к вискам. После снятия умываться не нужно, а вбить в кожу легкими похлопываниями.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 12:55

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