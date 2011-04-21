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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ ТОП-3 средств, которые помогут выглядеть превосходно всего за одну ночь

Бывают такие дни и месяцы, когда жизненные силы сводятся к нулевой отметке, а выглядеть ухоженной и красивой очень хочется. Если нет лишних денег на плходы по косметологам и в салон красоты, можно использовать экспресс-средства, обещающие чуть ли не за одну ночь совершить чудо преображения для вашей внешности. Так называемые средства overnight для большинства людей работают словно магия.
Итак, в ТОП-3 вошли следующие фавориты
1. Ночная маска Belle De Jour. Эта маска запускает в организме выработку гормона удовольствия, что позволяет расслабиться и погрузиться в негу. Это происходит за счет уникального аромата. Редчайший ингредиент, полученный из растения, именуемого "Красавица ночи", кожа восстанавливается за одну ночь. Морщинки разглажены, цвет лица ровный.
2. Концентрат Midnight Recovery от Kiehl's. Это легендарный продукт, который отличается высокой эффективностью. Он уникален за счет высокой концентрации лекарственных экстрактов, натуральных растительных масел. Кожа под его воздействием отдыхает, становится гладкой, упругой.
3. Ночная маска от Erborian - Sleeping BB Mask. Совместное французско-корейское сотрудничество помогло появиться на свет данной bb-маске. Она справляется с сужением расширенных пор, делает ткань упругой, устраняет шелушения, снимает покраснения.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 13:32

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