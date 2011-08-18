→ Криопилинг - очищение холодом

Популярной и важной техникой ухода за кожей лица и тела является очищение. Это особенно касается жительниц мегаполисов, которым приходится ежедневно сталкиваться с вредными выхлопными газами автомобилей, работающих заводов, промышленности. Кроме того, использование декоративной косметики требует того, чтобы за кожей был тщательный уход. Особенно важно успеть позаботиться о коже в межсезонье. На состояние кожи влияют изменяющаяся погода, плохая экология, постоянное использование косметических средств. Это все пересушивает кожу, загрязняет ее. Это приводит не только к сухости, но и к преждевременному старению.

Для грамотного очищения требуется, чтобы уровень увлажненности кожи оставался наиболее оптимальным. Косметологами для этой цели разработана полезная процедура - криопилинг. Несмотря на то, то многие пугаются ее из-за предубеждения, что будет страшно и холодно, на самом деле процедура безопасна и не вызывает дискомфорта.

Криопилинг относится к сложным процедурам. Она несет в себе эффект лифтинга. Под воздействием низких температур - 195 градусов по Цельсию, верхний слой кожи снимается, за счет чего стимулируется выработка коллагена и элластина.

Сразу после процедуры может возникнуть незначительное воспаление, которое исчезает на третий день.

Показания для криопилинга

- чрезмерная жирность кожи;

- расширенные поры;

- угри;

- наличие мелких морщин;

- дряблость и сухость кожи;

- неровный цвет лица;

- наличие купероза.