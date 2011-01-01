→ Зачем добавлять сахар в шампунь?

В современных условиях в бьюти-индустрии чего только не делают с сахаром. Благодаря ему выполняется шугаринг - эпиляция лишней растительности на теле, а сколько скрабов уже разработано на его основе. Но косметологические гуру не останавливаются. Сейчас рекомендуется добавлять сахар в ... шампунь для волос (!). Зачем это делать, что ценного несет сахар волосам?

Добавлять сахар в шампунь стали недавно. Дело в том, что он и в этот раз призван выполнять роль скраба и пилинга. Во время мытья волос шампунем с добавлением горстки сладких кристалликов, девушка проводит процедуру очищения кожи головы от загрязнений и отшелушенных клеток кожи, устраняя при этом даже перхоть.

Что дает сахар при добавлении в любимое моющее средство для волос?

Трихологи рекомендуют добавлять столовую ложку сахара в шампунь минимум раз в неделю. Кожа головы является тем органом, который постоянно нуждается в хорошем эксфолианте. Благодаря своего рода массажу все клетки, которые уже отслужили свое, грязь, скопившаяся у корней волос, быстро уходят. Кроме того, это отличная стимуляция кровообращения, способствующая усилению роста волос.

Преимущества сахара заключается в его способности растворяться под воздействием воды, а это значит, то он не застрянет в волосах и они не станут сладкими.

Можно самостоятельно добавить горстку сахара при мытье головы, но сейчас предлагаются уже готовые составы, не травмирующие и эффективные.