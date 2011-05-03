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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Чем накраситься? Современные бьюти-помощники
Как и чем наносить тональный крем, чтобы он лег ровно, поверхность была матовой и при этом расход был сведен к минимуму? Нужно ли приобретать специальные средства для этого или все же воспользоваться данными природой пальцами?
Всем известно, что тональные кремы и другая косметика кремовой текстуры, является важной составляющей макияжа. Именно поэтому девушки сталкиваются с проблемой выбора того спецсредства, с помощью которого косметика будет нанесена на лицо. На сегодняшний день индустрия красоты предлагает в качестве помощников использовать бьюти-блендеры и кисти.
Спонжи - это имеют разную форму: треугольник, круг. Они быстро изнашиваются, часто если производство некачественное, спонжи просто размазывают средство по коже.
Бьюти-блендер. Является самым рекламируемым помощником в истории существования тонального крема. Он наносит содержимое хорошо, но его стоимость заставляет задуматься перед покупкой. Как показывает практика, такие блендеры быстро рвутся и уже через три месяца приходится искать замену. Ну и об экономии тонального говорить не приходится.
Кисть для нанесения. Есть конусная и плоская кисть. Кисти позволяют экономить тональную основу, при этом средство ложится ровно, скрывая недостатки, их удобно использовать.
Силиконовый спонж. Это новинка, которая служит для того, чтобы экономить дорогой крем. Он легко моется, но с ним нужно научиться работать.
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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 17:52

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