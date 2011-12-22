Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, астма, атеросклероз, беременность, вакцина, ВИЧ, ген, гипертоническая болезнь, глаза, диагностика, здоровье, зрение, изобретение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофеин, курение, лечение, мозг, настроение, недоношенность, ожирение, онкология, психология, работа, рак, рак простаты, ребенок, рыба, сахарный диабет, сердце, соль, сон, СПИД, спорт, стволовые клетки, табак, трансплантация, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Насколько эффективен моделирующий крем?
Моделирующий крем бывает двух типов: для коррекции фигуры и лица. Для лица он применяется, чтобы подтянуть кожу, овал и в целом контур, а во втором случае с его помощью приводят в тонус тело. Они оба действенные, но самое главное - их правильно подобрать.

Коррекция овала лица

Хороший крем с лифтинг-эффектом помогает отодвинуть время прихода морщин и даже некоторые виды пластических процедур. Ведут активную борьбу с возрастными изменениями кожи. Но стоит не дешево. Подобные моделирующие кремы есть в серии аптечных средств об таких брендов, как Nivea, Vichy Liftactive, SwissLine, Swisscode.

Кремы для моделирования фигуры

Как правило, в их составе есть кофеин, который, как доказано, улучшает структуру кожу и выводит из тканей лишний жир. Водоросли также неплохой вариант. Экстракт лотоса способствует выработке собственного коллагена и оттоку жира. Кремы следующих брендов достойны внимания: Collistar, Comfort Zone, FreshLine. Их применение эффективно против целлюлита.
Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, Вчера, 18:57

Новости медицины по теме:

  • Лифтинг в домашних условиях
  • Виды подтяжки овала лица
  • Дерморесурс от Vichy –молодости кожи надолго
  • Насколько эффективны кремы от морщин?
  • Какому средству для макияжа отдать предпочтение?

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия