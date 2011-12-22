→ Насколько эффективен моделирующий крем?

Коррекция овала лица

Кремы для моделирования фигуры

Моделирующий крем бывает двух типов: для коррекции фигуры и лица. Для лица он применяется, чтобы подтянуть кожу, овал и в целом контур, а во втором случае с его помощью приводят в тонус тело. Они оба действенные, но самое главное - их правильно подобрать.Хороший крем с лифтинг-эффектом помогает отодвинуть время прихода морщин и даже некоторые виды пластических процедур. Ведут активную борьбу с возрастными изменениями кожи. Но стоит не дешево. Подобные моделирующие кремы есть в серии аптечных средств об таких брендов, как Nivea, Vichy Liftactive, SwissLine, Swisscode.Как правило, в их составе есть кофеин, который, как доказано, улучшает структуру кожу и выводит из тканей лишний жир. Водоросли также неплохой вариант. Экстракт лотоса способствует выработке собственного коллагена и оттоку жира. Кремы следующих брендов достойны внимания: Collistar, Comfort Zone, FreshLine. Их применение эффективно против целлюлита.