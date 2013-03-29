→ Обретение смысла жизни после наркотиков

Когда в семье есть человек с наркотической зависимостью, то горе ее членов семьи невозможно передать. Родные люди живут в постоянном страхе, их одолевает стыд, боль за близкого человека, который постепенно теряет собственную личность, его качество жизни становится негативным. Существует мнение, что от наркомании избавиться практически невозможно.

Однако, есть немало случаев, когда человек говорил решительное "нет" наркотикам навсегда. Как же происходит результативное лечение наркомании в Киеве? Это осуществляется путем современных методик воздействия на человека. Сейчас наблюдается успех даже при запущенных случаях. Как правило, врачами применим комплексный подход. К работе с пациентом подключаются специалисты: терапевты, психологи, психиатры. Только при слаженном тандеме гарантированно качественное избавление от наркотической зависимости.

В клинике "Ренессанс" понимают, что наркомания является заболеванием души. В основном социально неустроенные люди подпадают под пагубное влияние веществ, которые постепенно разрушают психику и тело.

Этапы лечения

1. Очищение организма с помощью специальных препаратов, что происходит под контролем опытного нарколога. Для восстановления сил организма предлагаются следующие процедуры:

- инфракрасное облучение;

- соляная комната;

- ароматерапия;

- терапия, направленная на восстановление функций печени.

2. Реабилитация и лечение дают свои положительные плоды исключительно в условиях краткосрочной изоляции от прежней жизни и при нахождении пациента на стационарном лечении. При этом крайне важно, чтобы сам наркозависимый желал избавиться от тяги к наркотикам. Психологами и психиатрами разрабатывается программа, тренинги, обучение, в том числе проводятся индивидуальные занятия с целью произвести коррекцию в жизни человека. Мягко, но настойчиво будут убраны причины, которые привели к той жизни, которую он прежде вёл.

3. Крайне важный после этапов лечения и реабилитации является этап работы с родственниками, которые помогут влиться в новую жизнь, окажут необходимую поддержку и помощь. В самом центре люди заводят новый круг знакомств, что лишь утверждает их в желании начать новую жизнь без наркотиков. Предлагается даже бесплатно обучиться английскому языку.