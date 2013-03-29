Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, атеросклероз, аутизм, беременность, болезнь Альцгеймера, вакцина, ВИЧ, вода, ген, гигиена, гипертоническая болезнь, диагностика, диета, зависимость, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофе, кофеин, курение, лечение, мозг, недоношенность, ожирение, онкология, питание, работа, рак, рак кожи, ребенок, сахарный диабет, сердце, сон, СПИД, спорт, статистика, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Обретение смысла жизни после наркотиков

Когда в семье есть человек с наркотической зависимостью, то горе ее членов семьи невозможно передать. Родные люди живут в постоянном страхе, их одолевает стыд, боль за близкого человека, который постепенно теряет собственную личность, его качество жизни становится негативным. Существует мнение, что от наркомании избавиться практически невозможно.
Однако, есть немало случаев, когда человек говорил решительное "нет" наркотикам навсегда. Как же происходит результативное лечение наркомании в Киеве? Это осуществляется путем современных методик воздействия на человека. Сейчас наблюдается успех даже при запущенных случаях. Как правило, врачами применим комплексный подход. К работе с пациентом подключаются специалисты: терапевты, психологи, психиатры. Только при слаженном тандеме гарантированно качественное избавление от наркотической зависимости.
В клинике "Ренессанс" понимают, что наркомания является заболеванием души. В основном социально неустроенные люди подпадают под пагубное влияние веществ, которые постепенно разрушают психику и тело.

Этапы лечения

1. Очищение организма с помощью специальных препаратов, что происходит под контролем опытного нарколога. Для восстановления сил организма предлагаются следующие процедуры:
- инфракрасное облучение;
- соляная комната;
- ароматерапия;
- терапия, направленная на восстановление функций печени.
2. Реабилитация и лечение дают свои положительные плоды исключительно в условиях краткосрочной изоляции от прежней жизни и при нахождении пациента на стационарном лечении. При этом крайне важно, чтобы сам наркозависимый желал избавиться от тяги к наркотикам. Психологами и психиатрами разрабатывается программа, тренинги, обучение, в том числе проводятся индивидуальные занятия с целью произвести коррекцию в жизни человека. Мягко, но настойчиво будут убраны причины, которые привели к той жизни, которую он прежде вёл.
3. Крайне важный после этапов лечения и реабилитации является этап работы с родственниками, которые помогут влиться в новую жизнь, окажут необходимую поддержку и помощь. В самом центре люди заводят новый круг знакомств, что лишь утверждает их в желании начать новую жизнь без наркотиков. Предлагается даже бесплатно обучиться английскому языку.

 

Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, Вчера, 18:04

Новости медицины по теме:

  • Центры лечения наркомании
  • Лечение психологической зависимости, вызванной употреблением наркотиков
  • Избавление от наркотической зависимости в Киеве
  • Методики избавления от наркотической зависимости
  • Израиль эффективно лечит от наркозависимости

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия