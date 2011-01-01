→ Виды имущественного страхования в Украине

Так как в Украине страхование не является обязательным, каждый сам волен решать страховаться ему или нет. В то время, как украинцы страхуются не часто, в развитых странах количество застраховавшихся достигает 80%.
Решившись обратиться к страховщикам, многие сталкиваются с необходимостью выбора вида страховки, ведь каждому хочется сделать не в убыток себе и своим близким людям.
- рисковый;
- накопительный.
В первом случае заключается договор на какое-то время, из-за опасений умереть или потерять трудовую способность. Если за этот период страхователь умрет или наступит прописанный в договоре страховой случай, то страховая сумма переходит к лицам, указанным в документах. Этот вариант удобен, прежде всего тем, что позволяет рассчитывать на возмещение наследникам в случае наступления определенных рисков. В том случае, если со страхователем все благополучно и он доживает до момента окончания срока действия договора, деньги, накопленные за этот период, переходят в имущество страховой компании. Стоить подобный полис может в районе 400-600 грн/год. Более подробно о видах страхования жизни можно узнать здесь https://besure.com.ua/companies/strahovanie-zhyzni.
Если речь идет о накопительном виде страхования, то в данном случае накапливать приходится от 10 до 20 и более лет. Весь этот период страхователь перечисляет определенную сумму на счет страховщика. После окончания периода договора страхователь имеет имущественные права не только на накопленную часть, но еще и получает инвестиционный доход. Ежегодная сумма взноса рассчитывается в зависимости от пола, возраста, состояния здоровья клиента. Поэтому иногда страховщики требуют медицинскую карту страхователя. При возникновении сомнений, они могут отказать в оказании страховых услуг или предложить другой тип страхования, как правило, менее удобный для клиента.
Многие украинцы и не знают о том, какие бывают виды страхования, а ведь на самом деле их немало:
- добровольное медицинское страхование;
- страхование при выезде за границу;
- страхование имущества;
- автострахование.
Решившись обратиться к страховщикам, многие сталкиваются с необходимостью выбора вида страховки, ведь каждому хочется сделать не в убыток себе и своим близким людям.
Виды страхования жизни в УкраинеСтрахование жизни осуществляется для того, чтобы защитить те интересы граждан, которые находятся в сфере жизни и смерти страхователя. Есть два основных вида страхования:
- рисковый;
- накопительный.
В первом случае заключается договор на какое-то время, из-за опасений умереть или потерять трудовую способность. Если за этот период страхователь умрет или наступит прописанный в договоре страховой случай, то страховая сумма переходит к лицам, указанным в документах. Этот вариант удобен, прежде всего тем, что позволяет рассчитывать на возмещение наследникам в случае наступления определенных рисков. В том случае, если со страхователем все благополучно и он доживает до момента окончания срока действия договора, деньги, накопленные за этот период, переходят в имущество страховой компании. Стоить подобный полис может в районе 400-600 грн/год. Более подробно о видах страхования жизни можно узнать здесь https://besure.com.ua/companies/strahovanie-zhyzni.
Если речь идет о накопительном виде страхования, то в данном случае накапливать приходится от 10 до 20 и более лет. Весь этот период страхователь перечисляет определенную сумму на счет страховщика. После окончания периода договора страхователь имеет имущественные права не только на накопленную часть, но еще и получает инвестиционный доход. Ежегодная сумма взноса рассчитывается в зависимости от пола, возраста, состояния здоровья клиента. Поэтому иногда страховщики требуют медицинскую карту страхователя. При возникновении сомнений, они могут отказать в оказании страховых услуг или предложить другой тип страхования, как правило, менее удобный для клиента.
Многие украинцы и не знают о том, какие бывают виды страхования, а ведь на самом деле их немало:
- добровольное медицинское страхование;
- страхование при выезде за границу;
- страхование имущества;
- автострахование.