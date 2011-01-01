Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, атеросклероз, аутизм, беременность, болезнь Альцгеймера, вакцина, ВИЧ, вода, ген, гигиена, гипертоническая болезнь, диагностика, диета, зависимость, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофе, кофеин, курение, лечение, мозг, недоношенность, ожирение, онкология, питание, работа, рак, рак кожи, ребенок, сахарный диабет, сердце, сон, СПИД, спорт, статистика, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Виды имущественного страхования в Украине
Так как в Украине страхование не является обязательным, каждый сам волен решать страховаться ему или нет. В то время, как украинцы страхуются не часто, в развитых странах количество застраховавшихся достигает 80%.
Решившись обратиться к страховщикам, многие сталкиваются с необходимостью выбора вида страховки, ведь каждому хочется сделать не в убыток себе и своим близким людям.

Виды страхования жизни в Украине

Страхование жизни осуществляется для того, чтобы защитить те интересы граждан, которые находятся в сфере жизни и смерти страхователя. Есть два основных вида страхования:
- рисковый;
- накопительный.
В первом случае заключается договор на какое-то время, из-за опасений умереть или потерять трудовую способность. Если за этот период страхователь умрет или наступит прописанный в договоре страховой случай, то страховая сумма переходит к лицам, указанным в документах. Этот вариант удобен, прежде всего тем, что позволяет рассчитывать на возмещение наследникам в случае наступления определенных рисков. В том случае, если со страхователем все благополучно и он доживает до момента окончания срока действия договора, деньги, накопленные за этот период, переходят в имущество страховой компании. Стоить подобный полис может в районе 400-600 грн/год. Более подробно о видах страхования жизни можно узнать здесь https://besure.com.ua/companies/strahovanie-zhyzni.
Если речь идет о накопительном виде страхования, то в данном случае накапливать приходится от 10 до 20 и более лет. Весь этот период страхователь перечисляет определенную сумму на счет страховщика. После окончания периода договора страхователь имеет имущественные права не только на накопленную часть, но еще и получает инвестиционный доход. Ежегодная сумма взноса рассчитывается в зависимости от пола, возраста, состояния здоровья клиента. Поэтому иногда страховщики требуют медицинскую карту страхователя. При возникновении сомнений, они могут отказать в оказании страховых услуг или предложить другой тип страхования, как правило, менее удобный для клиента.
Многие украинцы и не знают о том, какие бывают виды страхования, а ведь на самом деле их немало:
- добровольное медицинское страхование;
- страхование при выезде за границу;
- страхование имущества;
- автострахование.
Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, Вчера, 17:31

Новости медицины по теме:

  • Добровольно медицинское страхование
  • Медицинское страхование для путешественников
  • Минздрав хочет ввести обязательное медстрахование с 2017 года
  • Обязательное медстрахование планируют ввести через три года
  • Медицинский центр "Инго"

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия