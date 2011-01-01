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→ Тахикардия сердца

Далеко не все знают, что такое желудочковая тахикардия сердца. Это спонтанное и учащенное сокращение желудочков сердца достигающие до 200 уд/мин. Относится к тяжелому виду аритмии. Может сопровождаться головокружениями и даже обмороками. При игнорировании симптомов, заболевание может привести к тяжелым последствиям. Если наблюдается периодическое и ничем не обоснованное частое сердцебиение, обязательно нужно обратиться к врачу.

Виды

- синусовая, во время которой синусовый узел повышает активность;
- пароксизмальная, в данном случае генератор сердечного ритма выходит за границы синусового узла.
Какие опасности таит в себе это заболевание
На первых порах приступ может пройти практически незаметно, без лечения, так как нет болезненности в области сердца, а лишь появляется дискомфорт и нарушается дыхание. Однако это состояние опасно поражением обширной области сердечной мышцы и без врачебного вмешательства осложнения неизбежны. При постоянных частых сокращениях орган быстрее изнашивается, что грозит сердечной недостаточностью. При хронической аритмии нарушается процесс кровообращения в организме, так как работа внутренних органов постепенно сводится на нет.
При отсутствии своевременного и комплексного подхода к решению проблемы, болезнь может привести к инфаркту миокарда, после которого сложно вернуться к нормальному течению жизни. Лучше всего заранее обеспокоиться профилактикой и пройти лечение у квалифицированных кардиологов.
Если тахикардия сменяется фибрилляцией желудочков, это ведет к гибели больного.

Почему возникает?

Развивается тахикардия желудочков и у здоровых людей. Немалый процент пациентов еще не достигли 40 лет. Чаще всего патология появляется на фоне таких заболеваний:
- ишемия сердца;
- сердечная недостаточность, которая перешла в стадию хроники;
- миокардит;
- операции на сердце;
- генетическая предрасположенность;
- передозировка лекарственными препаратами;
- пороки сердца;
- снижение необходимых для нормальной работы органа электролитов - калий и магний.
Какие обследования нужно пройти, чтобы диагностировать тахикардию желудочков

При наличии характерных симптомов врач назначает следующие виды диагностики:

- биохимический анализ крови;
- ЭКГ;
- ЭхоКГ;
- КТ или МРТ;
- методики, основанные на исследовании с помощью радионуклидов.
Довольно часто для уточнения диагноза врач назначает всего 2 от силы 3 анализа.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 18:25

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