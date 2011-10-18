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→ Как выполняется имплантация зубов
Медицина развивается и это заметно даже на лечении зубов. Сегодня лишившись одного или несколько зубов в ряду, вы не обречены на мост или съемный протез. Восстановить утраченное поможет имплантация зубов. Направлена процедура на восстановление одного или нескольких зубов. На странице сайта http://dental.kharkov.ua/ вы сможете ознакомиться с методами профессиональной имплантации зубов, которые выполняются квалифицированными стоматологами, имеющими большой опыт в этой области. В работе используются только передовые технологии и знания, качественные расходные материалы.

Из каких этапов состоит имплантация зубов

В костную ткань вживляется имплант, как правило, это титановый винт. Биологически неактивный материал используется специально, чтобы он не нес никакого вреда организму и не отторгался им. Однако, у имплантации есть несколько противопоказаний, поэтому прежде, чем решиться на столь кардинальные меры, необходимо проконсультироваться у врача.

Процедура вживления занимает 40 минут, для этого:

- разрезается десна;
- в кость устанавливается имплант;
- зашивается десна.
Несмотря на то, что для вживления используются современные технологии, методики уже менее травматичны, чем были раньше, имплант является для наших тканей инородным телом. На заживление потребуется около двух месяцев. За это время за ротовой полостью нужно будет тщательно ухаживать и придерживаться всех рекомендаций лечащего ортодонта.

Что влияет на срок службы имплантов

Срок службы имплантов зависит от того, какие материалы использовались. Однако, важным фактором остается биологическая совместимость кости и материала.

Преимущества установки имплантатов в ротовую полость

В отличие от съемного протезирования у имплантации гораздо больше достоинств
- нет опасности для организма при соблюдении всех рекомендаций врача;
- не нужно снимать/устанавливать имплант;
- визуально ничем не отличается от живого зуба;
- можно спокойно принимать пищу;
- не сломается и не выпадет.
Благодаря имплантации человек сможет навсегда забыть о болезненности зубов, съемных протезах, некрасивой улыбке и дискомфорте в жизни. Кроме того, эта мера позволяет разгрузить натуральные зубы от чрезмерной нагрузки, с которой сталкиваются при удалении больных зубов и избавить пациента от довольно серьезных стоматологических нарушений.
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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 00:14

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