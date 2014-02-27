→ Что лучше для волос: кератирование или ботокс?

Все процедуры для волос имеют лишь временный характер и поэтому обязательно придется делать их на постоянной основе, так как в итоге это может привести к пересыханию и ломкости волос. Однако, это касается, как правило тех волос, к которым применяются агрессивные препараты. Если проводить процедуры в домашних условиях, они не приведут к ломкости, но результат будет получен только после многих повторений. Так как они имеют накопительный эффект.

Что выбрать - кератин или ботокс

Благодаря кератину, волосы сияющие и блестящие. Когда его нехватает, волосы теряют свою живость.

Кератирование волос позволяет сделать локоны:

- блестящими;

- сильными;

- заполняется каждая волосинка;

- не путаются;

- эффект выравнивания вьющихся волос.

К минусам процедуры относится то, что её нужно повторять пару раз в месяц.



Ботокс необходим в случаях частого выравнивания, окрашивания или осветления.

К преимуществам процедуры относятся:

- быстрая процедура по сравнению с другими;

- поможет укрепить волосы;

- возвращает блеск;

- волосы становятся идеально ровными.

После первого мытья головы ботокс смывается частично.

Взвесив все "за" и "против" каждый решает сам, на какой из процедур остановиться.