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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Что лучше для волос: кератирование или ботокс?

Все процедуры для волос имеют лишь временный характер и поэтому обязательно  придется делать их на постоянной основе, так как в итоге это может привести к пересыханию и ломкости волос. Однако, это касается, как правило тех волос, к которым применяются агрессивные препараты. Если проводить процедуры в домашних условиях, они не приведут к ломкости, но результат будет получен только после многих повторений. Так как они имеют накопительный эффект.

Что выбрать - кератин или ботокс

Благодаря кератину, волосы сияющие и блестящие. Когда его нехватает, волосы теряют свою живость.
Кератирование волос позволяет сделать локоны:
- блестящими;
- сильными;
- заполняется каждая волосинка;
- не путаются;
- эффект выравнивания вьющихся волос.
К минусам процедуры относится то, что её нужно повторять пару раз в месяц.


Ботокс необходим в случаях частого выравнивания, окрашивания или осветления.
К преимуществам процедуры относятся:
- быстрая процедура по сравнению с другими;
- поможет укрепить волосы;
- возвращает блеск;
- волосы становятся идеально ровными.
После первого мытья головы ботокс смывается частично.
Взвесив все "за" и "против" каждый решает сам, на какой из процедур остановиться.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 16:18

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