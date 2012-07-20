→ В каких случаях нужен синус лифтинг

Отсутствие одного или нескольких зубов приводит к целому ряду неудобств, однако, благодаря современной стоматологии можно решить многие вопросы, в частности, имплантация зубов. Правда, из-за атрофии костной ткани, могут быть некоторые препятствия на пути к имплантации. Ткань верхней челюсти губчатая - пористая и при создании определенной нагрузки она атрофируется, что влечет за собой:

- изменение овала лица, так как происходит некоторое смещение по причине деформации из-за потерянных зубов;

- проблемы с пищеварением;

- противопоказания к имплантации.

Это поможет решить синус-лифтинг. По-другому процедуру называют еще аугментацией, костной пластикой. Заключается она в увеличении объема костной ткани, и такого объема хватает для установки имплантов.

Как происходит

- в десне выполняют отверстие, после чего отслаивают кость.

- смещается дно гайморовой пазухи;

- смещается синтетическая кость в то пространство, которое образовалось из-за смещения дна гайморовой пазухи.

Показания к синус-лифтингу

1. Нехватка костной ткани в верхней челюсти в области боковых отделов из-за анатомических особенностей;

2. Атрофия костной ткани вследствие удаления зуба либо полученной травмы.

Для выполнения конкретного вида синус-лифтинга, а это открытый вид, закрытый или баллонный, у пациента должна быть база костной ткани, при этом отсутствовать патологии ротовой полости.