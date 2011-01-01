→ Слим-процедуры, используемые для стройности

Благодаря новым салонным слим-процедурам, теперь уменьшить талию можно гораздо проще.

1. Аппаратная методика. Липосакция I-Lipo.Выполняется вакуумный массаж и низкочастотное лазерное воздействие. Благодаря компьютерной диагностике определяется соотношение воды, жира, мышечной массы в организме после чего выбирают самый подходящий режим. Во время сеанса нет никаких болезненных ощущений или дискомфорта. Только полчаса отдыха, за которые можно прочесть книгу, насладиться общением в социальной сети, написать письмо. Выполняются массажные движения, которые помогают телу расслабиться.

2. Ароматерапия. Использование аппарата для похудения Veld's. Терапевтический эффект от парфюмерных композиций замечен давно. После появления афродизиаков, парфюмерии, которая стимулирует умственные способности, появились запахи, помогающие стройнеть. Благордаря классической концепции, в которой присутствуют ноты цитрусовых, сирени, жасмина, иланг-иланга, а впоследствии завершают шлейф мускус, сандал и ваниль, можно уменьшить объемы в проблемных зонах. Наносить нужно ароматы именно на те участки на теле, которые требуют внимания.

3. Джинсы со спа-эффектом. Wrangler - это джинсы, в которых можно ходить и худеть. Специально разработанная ткань создает внутри спа-эффект, так как кожа покрывается смесью масел. Микрокапсулы при трении о кожу увлажняют ее и это способствует повышению эластичности в проблемных зонах на бедрах и ягодицах.