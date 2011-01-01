Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, астма, атеросклероз, беременность, вакцина, ВИЧ, ген, гипертоническая болезнь, глаза, диагностика, здоровье, зрение, изобретение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофеин, курение, лечение, мозг, настроение, недоношенность, ожирение, онкология, психология, работа, рак, рак простаты, ребенок, рыба, сахарный диабет, сердце, соль, сон, СПИД, спорт, стволовые клетки, табак, трансплантация, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Слим-процедуры, используемые для стройности

Благодаря новым салонным слим-процедурам, теперь уменьшить талию можно гораздо проще.
1. Аппаратная методика. Липосакция I-Lipo.Выполняется вакуумный массаж и низкочастотное лазерное воздействие. Благодаря компьютерной диагностике определяется соотношение воды, жира, мышечной массы в организме после чего выбирают самый подходящий режим. Во время сеанса нет никаких болезненных ощущений или дискомфорта. Только полчаса отдыха, за которые можно прочесть книгу, насладиться общением в социальной сети, написать письмо. Выполняются массажные движения, которые помогают телу расслабиться.
2. Ароматерапия. Использование аппарата для похудения Veld's. Терапевтический эффект от парфюмерных композиций замечен давно. После появления афродизиаков, парфюмерии, которая стимулирует умственные способности, появились запахи, помогающие стройнеть. Благордаря классической концепции, в которой присутствуют ноты цитрусовых, сирени, жасмина, иланг-иланга, а впоследствии завершают шлейф мускус, сандал и ваниль, можно уменьшить объемы в проблемных зонах. Наносить нужно ароматы именно на те участки на теле, которые требуют внимания.
3. Джинсы со спа-эффектом. Wrangler - это джинсы, в которых можно ходить и худеть. Специально разработанная ткань создает внутри спа-эффект, так как кожа покрывается смесью масел.  Микрокапсулы при трении о кожу увлажняют ее и это способствует повышению эластичности в проблемных зонах на бедрах и ягодицах.

 

Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, Вчера, 16:45

Новости медицины по теме:

  • Средства против целлюлита в домашних условиях
  • Можно ли стать стройной от аппаратной коррекции?
  • Чтение ароматов из коллекции RE PROFUMO
  • Аппаратная коррекция фигуры
  • Становимся стройными с Lancôme

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия