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→ Здоровое зрение

Зрение является самым ценным богатством человека. Конечно, те у кого нет проблем с глазами, могут не ощущать насколько серьезным испытанием становится нарушение зрения. Довольно сложно представить себе, какой была бы жизнь без яркого неба, всех красок природы и предметов, которыми мы окружены ежеминутно. Благодаря зрению человек получает порядка 90% информации. Все новейшие достижения человечества требуют концентрации именно зрительной системы. Без этого невозможно посмотреть телевизор, поработать за компьютером, прочесть газету или книгу.
Благодаря микрохирургии глаза, консультацию можно получить тут, возможно избавиться от следующих заболеваний глаз:
- травм;
- патологий сетчатки;
- нарушений аккомодации;
- воспалительных заболеваний глаз;
- лазерной микрухирургии, которая корректирует патологические изменения в зрении.

Особое внимание специалистами уделяется именно сетчатке, что дает надежду пациентам со следующими нарушениями:

- дегенерация сетчатки;
- макулярный отек;
- эпиретинальный фиброз;
- отслойка сетчатки;
- макулярный разрыв;
- гемофтальм.
В центре офтомальмологии консультируют по многим проблемам, связанным со здоровьем глаз, предлага только современные и тщательно отработанные методики. Для этого постоянно работают и совершенствуются в своей профессиональной деятельности высококвалифицированные кадры. Ведь все понимают, что человек лишь тогда счастлив, когда имеет возможность реализоваться и чаще всего для этого нужны здоровые глаза.
Исследования и диагностика позволяют измерять внутриглазное давление, наблюдая за происходящим в динамике, а также определять оптическую силу глаза, преломляющую силу роговицы, угол косоглазия, центральное поле зрения.

Среди диагностических методик используются:

- ультразвуковое исследование глазного яблока;
- электрофизиологическое исследование;
- пахиметрия;
- флюорисцентная антиография.
Благодаря применению нескольких методик возможно получение наиболее достоверной информации относительно состояния здоровья глаз пациента и постановка точного диагноза, а значит и выбор правильного направления лечения.

К популярным лечебным процедурам относятся:

- замена хрусталика;
- витрэктомия;
- лечение катаракты;
- лазерная коррекция зрения;
- оперативное вмешательство при лечении глаукомы.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 15:41

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