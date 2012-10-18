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→ Какие предрассудки сопровождают инъекции красоты?

Создание красоты всегда сопровождалось мифами, легендами и приобретающий популярность метод - инъекции красоты, не стал исключением. Однако, немало тех, кто несмотря на то, что желает улучшить внешность, на уколы красоты не решаются в силу существующих предрассудков. Среди распространенных мифов можно отметить следующие:
1. Привыкание к уколам. Есть мнение, что после того, как кожа привыкает к постоянному поступлению определенных веществ, она перестает вырабатывать коллаген самостоятельно. На самом деле с годами уровень коллагена уменьшается, а уколы лишь стимулируют его выработку.
2. Укол это и есть операция. На самом деле операция это совсем другое, когда хирург корректирует оплывший овал лица, подтягивает кожу иссекает ее, отрезает. А вот уколы стимулируют, способствуют улучшению работы тканей кожи, в том числе и вырабатывать коллаген.
3. Уколы делаются только на базе силикона или ботокса. Во многих странах от ботокса решили отказаться. Современный ботокс позволяет оставлять на лице живость, а не неподвижную маску. Рекомендуется применять уколы Радиеса.
4. Такие уколы несут угрозы для жизни. Женщины довольно часто становятся "жертвами красоты", так как горе-врачи применяют некачественные препараты. Но если обратиться к дипломированным специалистам, риск появления побочных реакций можно свести к минимуму.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 20:09

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