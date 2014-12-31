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→ Топ-5 пластических операций украинцев

Украинки и украинцы считаются одной из самых красивых наций во всем мире. Однако, как известно, совершенству нет предела, и именно этим объясняется стремительный рост популярности на пластическую хирургию. Это выражается в росте и клиник пластической хирургии, и числа их пациентов.
К каким процедурам наши соотечественники прибегают чаще всего?
1. Коррекция формы и размера молочных желез. Занимает ведущее место в пластической хирургии. Несмотря на то, что многие пациентки обращаются с просьбой увеличить им грудь, есть немало и тех, кто желает уменьшить собственные объемы.
2. Липосакция. Второе место занимает именно уменьшение объемов тела. Причины уходят корнями в культ еды. Поэтому те, кто любит поесть, идут либо в спортзал, либо на прием к пластическому хирургу.
3. Абдоминопластика. Из-за излишнего так называемого фартука в области живота и боковых частей тела, украинцы прибегают к абдоминопластике. В качестве дополнения хирурги выполняют укрепление мышц пресса путем наложения специальных швов.
4. Блефаропластика. Путем данной операции можно сделать взгляд моложе. Эта процедура выполняется путем устранения излишков нависающей кожи или подтяжки подглазничной зоны. При этом могут быть удалены жировые грыжи около глаз.
5. Ринопластика. Многие украинцы не довольны своим носом, который как они считают, выглядит словно картошка или имеется на носу горбинка, так как именно эти причины являются самыми распространенными относительно исправления формы носа.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 21:29

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