→ Добиться идеального лица без операций

Ультразвуковой лифтинг позволяет добиться красоты лица без оперативного вмешательства. Данная возможность появляется благодаря аппарату Ulthera System. Качественное омоложение не возможно без подтяжки и моделирования контуров лица. Аппарат помогает пациенткам укрепить рельеф и при этом избежать операции, что было доказано опытным путем, задействовав многочисленных добровольцев.

Вся эта процедура стала возможна воздействию ультразвуковых волн, оказываемых на кожные покровы. Чтобы откорректировать определенные участки, производится фокусировка ультразвука, который при прямом воздействии на мышцы, заставляет их сокращаться и делает более упругими. Сокращаясь мышцы подтягиваются, что приводит к укреплению глубинных слоев тканей кожи. Закрепляется результат лифтинга в том случае, когда пациентка проходит полный курс процедур, что чаще всего составляет три месяца.

Большая ценность данной процедуры заключается в том, что достигается коррекция форм лица, когда стимуляции подвержены отдельные зоны, отвечающие за подтяжку того или иного участка. Для каждой зоны воздействия специалист подбирает настройки аппарата в индивидуальном порядке.