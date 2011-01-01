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→ Миостимуляция для красоты фигуры

Всем хочется выглядеть красиво, но не всегда в суматохе дней хватает времени на тренажерные залы или самостоятельное выполнение физических нагрузок, которые к тому же делать скучно. Для данной категории людей предусмотрена специальная процедура - миостимуляция. Принцип данной методики заключается в том, чтобы с помощью электрических импульсов воздействовать на мышцы. Действуют они посредством воздействия на нервные окончания, что и заставляет мышцу работать. Накладывают электроды на проблемные зоны: бедра, руки, живот, ягодицы, спину, грудь. Иногда возможна миостимуляция в зонах лица и шеи. На данный момент уже существует не мало миостимуляторов, и каждая модель оснащена приятными дополнениями, в том числе различными режимами, некоторые способны нейтрализовать неприятные ощущения, которые обычно возникают после занятий спортом.
Основная задача миостимуляторов заключается в том, чтобы заставить работать те группы мышц, которые в обычной жизни мало задействованы, и при этом могут снизить уровень привлекательности внешности человека. Благодаря импульсам мышцы то напрягаются, то расслабляются. Для достижения больше эффективности, следует чередовать стимулирование разных групп мышц.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 16:51

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