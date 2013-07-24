→ Контуринг волос способствует коррекции внешности

Практически каждую неделю стилисты предлагают своим клиенткам новые и довольно интересные идеи для окрашивания волос. Существует на данный день широкая палитра со всевозможными цветами и оттенками, на которые просто невозможно не обратить внимание, однако, профессионалы не останавливаются на достигнутом. Сейчас трендовые способы окрашивания волос разделились на два лагеря:

1. Окрашивание, которое возможно использовать в обычной жизни;

2. Виды, привлекающие внимание к персоне в соцсетях.

Итак, не все модные тенденции подходят для наших реалий. Безусловно, сделать модное пастельное окрашивание можно, но только вряд ли можно рассчитывать на понимание окружающих. Ну а вот новый контуринг волос поможет даже улучшить внешность.

Понятие "контуринг" получил распространение благодаря голливудской звезде Ким Кардашьян, которая убедила, что рисовать линии на скулах, чтобы их выделить - обязательное условие для привлекательности.

Итак, чем хорош контуринг волос? Это игра цвета, тонов, плавных или резких переходов. Выполняется в строгой зависимости от типа внешности человека, его индивидуальности и пожеланий. Мастер, выполняющий подобную технику, не повторится. Применяя темные оттенки объем лица уменьшается, а светлые - наоборот, придают объем, удлиняют или визуально делают более широким. Благодаря контурингу волос подчеркивается природная глубина цвета глаз, тона кожи. Это тот вариант, при котором природная красота заиграет новыми красками. Это то искусство, которое преображает, поэтому можно смело довериться профессионалу, предлагающему именно этот метод окрашивания.