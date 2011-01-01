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→ Подходящие процедуры для лета

Независимо от времени года за окном, девушки всегда желают выглядеть привлекательно, производя фурор. Ухаживающие процедуры помогут решить многие проблемы внешности. Однако, косметическая процедура, сделанная не в свое время может порой лишь навредить. Чего стоит избегать в летний период, и отложить на время холодов, а от чего лучше не отказываться?

Косметические манипуляции, спасающие кожу летом

1. Мезотерапия. Выполняя безинъекционную мезотерапию, вы сможете увлажнить кожу, дать ей все необходимые питательные элементы, что позволит внешне выглядеть молодо. Тем самым кожа получает все необходимые витамины, минералы и насыщается кислородом.
2. Вакуумная чистка и ультразвуковая без использования кислот. Косметологи советуют не отказываться от вакуумной или ультразвуковой чистки, но не применять при этом кислоты, чтобы не образовались ожоги. Обязательно после чистки нужно использовать солнцезащитный крем.
3. Лимфодренаж. Проводя процедуры лимфодренажа начинают активно работать не только поверхностные, но и глубинные лимфатические сосуды, отвечающие за внешний вид фигуры. В летний период можно прибегнуть к процедурам, базирующимся на инфракрасном и радиоволновом излучениях.
4. Эпиляция с помощью лазерной технологии. Лазерную эпиляцию можно делать в жаркие дни. Главное условия для этого, чтобы кожа не была загорелой. При наличии небольшого загара, следует около двух недель повременить с лазерной эпиляцией.

Отказаться лучше всего от:

- удаления доброкачественных новообразований, купероза, папиллом;
- пилинга;
- отбеливания кожи лица и тела.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 10:08

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