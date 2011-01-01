→ Какими должны быть главные бьюти-покупки июня

Пришло лето, а это значит, что следует перебрать косметичку. Без сомнения, некоторые средства, приобретенные весной, пригодятся и летом, но пополнить косметичку придется.

1. Крем от Biotherm Blue Therapy Multi-defender SPF 25 представляет собой средство, отвечающее условиям многозадачности. С таким средством кожа будет упругой, на ней меньше будут заметны признаки старения. Для городской жительницы данного фактора защиты от УФ будет вполне достаточно.

2. Стик от Ив Сен Лорана. Многофункциональные средства для макияжа необходимы каждой женщине, а двойной стик для макияжа губ и щек станет отличным помощником. Baby Doll Kiss & Blush Vice Versa может использоваться как в сочетании, так и независимо друг от друга.

3. Оптимизатор загара. Несмотря на то, что лето дано нам, чтобы отдыхать и загорать, не у всех получается сделать именно так. Но когда хочется пощеголять загорелыми ногами и руками, поможет оптимизатор загара Imedeen. Таблетки помогают ускорить процесс загорания, защищая мембрану клеток кожи от воздействия свободных радикалов и антиоксидантов.

4. Экспресс-пилинг от Excellance. Экспресс-пилинг Express Foaming Piling позволяет сделать пилинг в разы быстрее, чем обычно, уложившись 30 секунд.