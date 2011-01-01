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→ Топ-процедур для здоровья волос

Летом нашим волосам требуется очень много внимания и особого ухода, так как под воздействием высоких температур они теряют живительную влагу, становятся сухими. Воздействующий на кутикулу волос ультрафиолет действует разрушительно, из-за чего волосы становятся более жесткими, ломкими, с трудом укладываются, а кончики посеченные. Именно под УФ-излучением разрушению подвергаются и красящие пигменты, отчего появляются выгоревшие волосы. Остающаяся на волосах морская соль кристаллизуется и нарушает их структуру. Специалисты рекомендуют пройти специальные программы по оживлению локонов.
Какие процедуры нужно пройти летом в салоне красоты для блеска волос
1. Кератирование. Обогащенный кератином состав наносится на волосы и под его воздействием создается на волосах защитный протеиновый слой. Таким образом устраняется статическое электричество и кутикула разглаживается. Волосы становятся послушными и гладкими  до 12 недель.
2. Экранирование. Это процедура, которая комплексно ухаживает за волосами - они питаются и увлажняются. На каждом стержне создается блестящая пленка, которая довольно устойчивая. После воздействия, проблемные волосы приобретают силу и увеличиваются в объеме. Эффект длится до 5 недель.
3. Биоламинирование. Волосы во время выполнения данной процедуры, заполняются целлюлозным веществом, для чего, например, берут сок одуванчика, молодого кабачка. Целлюлоза помогает защитить и сохранить от повреждений, дает коже головы дышать. Гибкие и эластичные волосы с красивым цветом будут радовать около 4 недель.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 18:37

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