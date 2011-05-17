Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, атеросклероз, беременность, болезнь Альцгеймера, вакцина, витамины В, ВИЧ, вода, ген, гигиена, гипертоническая болезнь, диабет, диагностика, диета, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофе, кофеин, курение, лечение, мозг, недоношенность, ожирение, онкология, питание, работа, рак, ребенок, сахарный диабет, сердце, соль, сон, СПИД, спорт, статины, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Оборудование для реабилитации и восстановления

После прохождения курса лечения часто требуется время на восстановление функций организма, для чего понадобятся силы и терпение. Какое бы ни было заболевание, нужно выдержать определенный период для реабилитации пострадавшего. Без специального оборудования специалисты медики просто не могут обойтись. В зависимости от сложности операции и лечения врач назначает ряд процедур и восстановительных препаратов. В медицинских учреждениях предлагается выбор услуг, помогающих человеку быстрее справиться с проблемой, подключить внутренние резервы организма для более быстрого процесса восстановления.
В данном случае компания Mederia, которая является одной из ведущих в Санкт-Петербурге компаний, предлагающих специальное медицинское оборудование, препараты для коррекции, реабилитации, лечения, диагностики пациентов. Непосредственно на сайте перечислен весь ассортимент предлагаемой продукции по оптимальным ценам, так как контракты на поставки заключены непосредственно с производителями.

В частности, именно здесь можно приобрести:

- комплекс биоакустической системы;
- комплекс биологической обратной связи;
- стабиллотренажеры и стабиллоплатформы;
- электроэнцефалографы;
- миостимуляторы;
- электроды и шлемы для осуществления ЭЭГ;
- электромиографы;
- эхоэнцефалографы;
- логопедическое оборудование, программы;
- диагностическое оборудование для оценки состояния здоровья пациентов.
Программное обеспечение, оборудование, техники, комплектующие и расходные материалы предлагаются как для специалистов в области реабилитации, так и для домашнего использования. На все приборы и комплексы есть разрешительные сертификаты и, что позволяет с успехом использовать товары в медицинских учреждениях и дома.
Когда нет времени на долгие поиски нужных приборов и программ, очень выручает сайт. Заказ доступен в режиме онлайн, есть возможность проконсультироваться с менеджерами магазина, задать все вопросы, которые интересуют по насущным проблемам, связанным с восстановлением здоровья.

Для кого полезна продукция от компании "Медерия"?

- реабилитационные центры;
- восстановительные учреждения;
- медицинские физиотерапевтические кабинеты.
Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, Вчера, 10:22

Новости медицины по теме:

  • Качественная медицинская техника и оборудование
  • Качественное и надежное стоматологическое оборудование в Dental Product
  • Оборудование и приборы для лабораторий
  • Где купить лабораторное оборудование
  • Современное медицинское оборудование

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия