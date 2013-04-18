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→ Оснащение массажных, спа и салонов красоты

Оснащение массажных, спа и салонов красотыОт типа, вида, функциональности и качества оборудования, предназначенного для спа-процедур и косметологии, зависит успех в области beauty-индустрии. Качество оборудования влияет на представление потребителя услуг о сервисе, предоставляемом в салоне, определяет его принадлежность к определенному классу и ступени в бизнесе.
Только благодаря качественному, современному, функциональному оборудованию, позволяющему добиться лучших результатов, собственник сможет рассчитывать на множество одобрительных отзывов и приток постоянных клиентов.

Виды косметологического оборудования для спа и массажных кабинетов

- массажный стол;
- стулья для мастеров;
- шкафы;
- стерилизаторы;
- лампы;
- спа бассейны;
- банно-оздоровительные комплексы;
- кушетки для обертывания;
- лежаки для СПА;
- гидромассажные ванны;
- SPA-капсулы;
- гидротерапевтическое оборудование;
- флоатинг;
- электрооборудование;
- складные кушетки.
За счет применения качественного оборудования для салонов красоты, появляется возможность без труда расширять свою деятельность. Уже сейчас хотите вводить новые процедуры в салоне? Приобретайте на beautyprof.kz универсальные кушетки, аппараты и приборы для выполнения всех тех процедур, о которых конкуренты могут пока лишь мечтать. Можно обучить персонал работе на любом косметологическом аппарате, показать все тонкости и нюансы его использования. Без сомнения, выбор нужных агрегатов для процедур не так уж прост. Выбирая, рассматривая каталоги, чаще всего глаза разбегаются. В настоящее время бьюти направления повсеместно востребованы, но с профессиональным оборудованием клиенты будут приходить в по современному оборудованный косметологический кабинет.

Какое оборудование для косметолога является базовым?

Мебель для приема и удобного расположения посетителя: тележка, стол, кушетка;
Оснащение: косметологические приборы, инструменты, лампы, повязки, полотенца, емкости для хранения и мытья;
Расходные средства: косметика, антисептики и дезинфекция.
Качество, проверенное опытом сотен специалистов, ежедневно использующих оборудовани от компании BeautyProf, являются лучшими свидетелями профессионального подхода к вопросам развития и становления бизнеса в сфере предоставления услуг красоты.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 12:32

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