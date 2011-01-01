Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, атеросклероз, беременность, болезнь Альцгеймера, вакцина, ВИЧ, вода, ген, гигиена, гипертоническая болезнь, диабет, диагностика, диета, зависимость, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофе, кофеин, курение, лечение, мозг, недоношенность, ожирение, онкология, питание, работа, рак, рак кожи, ребенок, сахарный диабет, сердце, сон, СПИД, спорт, статистика, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Какой должна быть база под макияж
Праймер, основа или как мы привыкли - база под макияж, является той косметикой, которая подготовит кожу к декоративным средствам макияжа: тональной основы, теней, пудр, румян. В настоящее время бьюти-индустрия предлагает множество праймеров, которые отличаются по составу, текстуре и свойствам. Как же подобрать средство, подходщее именно для вашей кожи?

Что такое база под макияж?

Очень часто базу называют тональной основой. Но это не верно. База разглаживает кожу, пролевая стойкость макияжа, защищает от УФ-лучей, увлажняет и делает мягче. Вместе с тем удается устранить жирный блеск и придать кожным покровам сияние. Тональный крем же разравнивает кожу и устраняет мелкие недостатки в виде пигментации или морщинок.
В составе праймеров содержатся силиконы и пигменты. Благодаря силиконам даже у женщин с проблемной кожей лица она ровняется. В составе также могут быть растительные масла, экстракты растений, витаминные добавки.

Виды праймеров

1. Меняют цвет кожи. В них содержатся пигменты, скрывающие прыщи, черные точки, покраснения и рубцы.
2. Выравнивающие. Матируют кожу и скрывают морщины.
3. Матирующие. Устраняют жирный блеск.
4. Посвечивают. Придают коже здоровое сияние.
5. Увлажняют. Отлично справляются с шелушением и сухостью.
6. Закрепляют макияж. Такие средства наносят поверх теней, тонального крема, пудры.
7. Лифтинг-эффект. Способны заполнить поры и морщины, тем самым выровнять кожу, придать молодость.
Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, Вчера, 20:04

Новости медицины по теме:

  • Косметика must-have от корейцев
  • База под макияж: мифы и реальность
  • Какой должна быть кисть для нанесения тональной основы?
  • Тональный это то средство, без которого не обойтись
  • Основа под макияж, ухаживающая за кожей от Nivea

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия