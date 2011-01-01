→ Какой должна быть база под макияж

Что такое база под макияж?

Виды праймеров

Праймер, основа или как мы привыкли - база под макияж, является той косметикой, которая подготовит кожу к декоративным средствам макияжа: тональной основы, теней, пудр, румян. В настоящее время бьюти-индустрия предлагает множество праймеров, которые отличаются по составу, текстуре и свойствам. Как же подобрать средство, подходщее именно для вашей кожи?Очень часто базу называют тональной основой. Но это не верно. База разглаживает кожу, пролевая стойкость макияжа, защищает от УФ-лучей, увлажняет и делает мягче. Вместе с тем удается устранить жирный блеск и придать кожным покровам сияние. Тональный крем же разравнивает кожу и устраняет мелкие недостатки в виде пигментации или морщинок.В составе праймеров содержатся силиконы и пигменты. Благодаря силиконам даже у женщин с проблемной кожей лица она ровняется. В составе также могут быть растительные масла, экстракты растений, витаминные добавки.1. Меняют цвет кожи. В них содержатся пигменты, скрывающие прыщи, черные точки, покраснения и рубцы.2. Выравнивающие. Матируют кожу и скрывают морщины.3. Матирующие. Устраняют жирный блеск.4. Посвечивают. Придают коже здоровое сияние.5. Увлажняют. Отлично справляются с шелушением и сухостью.6. Закрепляют макияж. Такие средства наносят поверх теней, тонального крема, пудры.7. Лифтинг-эффект. Способны заполнить поры и морщины, тем самым выровнять кожу, придать молодость.