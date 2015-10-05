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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Пластыри и разглаживающие накладки из силикона
При первых возрастных изменениях, которые уже хорошо заметны на лице, можно добавить к традиционным процедурам еще и более действенные методы. К таким относятся пластыри и силиконовые накладки.
Известно, что причин, ведущих к образованию характерных заломов на лице много, они визуально проявляются в виде носогубных складок, морщин на переносице, гусиных лапок. Все морщины появляются вследствие постоянного напряжения и расслабления мышц. Инъекции ботокса помогают справиться с природной мимикой лица и тем самым отодвинуть старость на боле поздний период. Однако, инъекционные процедуры не столь безобидны, как может показаться на первый взгляд. Под воздействием препаратов, являющихся токсичными, разрушается коллаген, и очень быстро появляются морщины, так как кожа уже не выполняет всех функций. Сегодня существует альтернатива ботоксу - разглаживающие пластыри и подушечки из силикона, которые разглаживают морщины.

Принцип "работы" пластырей

Это механический способ поддержания кожи в тонусе. Наклеенный на кожу пластырь фиксирует мышцу когда она в расслабленном состоянии и не дает ей возможности сокращаться. При постоянном использовании напряженная мышца подтягивается и заметен лифтинг-эффект. Пластыри изготавливают из специальной крафт бумаги на основе клея, безопасного для кожи. При работе с качественными пластырями положительная динамика становится заметной уже после трех применений.

Как действуют силиконовые подушечки

В том случае, когда есть желание сделать кожу не только гладкой, но и напитать ее полезной влагой, следует обратить внимание на силиконовые накладки. Медицинский силикон способствует увлажнению кожи, так как под его воздействием из внутренних резервов кожи влага поднимается к верхним слоям, где и начинает активно работать. Помимо лица, накладки из силикона можно применять на теле: в области декольте, на шее. Подушечки имеют самоклеющуюся поверхность.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 19:04

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