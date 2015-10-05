→ Пластыри и разглаживающие накладки из силикона

При первых возрастных изменениях, которые уже хорошо заметны на лице, можно добавить к традиционным процедурам еще и более действенные методы. К таким относятся пластыри и силиконовые накладки.
Известно, что причин, ведущих к образованию характерных заломов на лице много, они визуально проявляются в виде носогубных складок, морщин на переносице, гусиных лапок. Все морщины появляются вследствие постоянного напряжения и расслабления мышц. Инъекции ботокса помогают справиться с природной мимикой лица и тем самым отодвинуть старость на боле поздний период. Однако, инъекционные процедуры не столь безобидны, как может показаться на первый взгляд. Под воздействием препаратов, являющихся токсичными, разрушается коллаген, и очень быстро появляются морщины, так как кожа уже не выполняет всех функций. Сегодня существует альтернатива ботоксу - разглаживающие пластыри и подушечки из силикона, которые разглаживают морщины.
Известно, что причин, ведущих к образованию характерных заломов на лице много, они визуально проявляются в виде носогубных складок, морщин на переносице, гусиных лапок. Все морщины появляются вследствие постоянного напряжения и расслабления мышц. Инъекции ботокса помогают справиться с природной мимикой лица и тем самым отодвинуть старость на боле поздний период. Однако, инъекционные процедуры не столь безобидны, как может показаться на первый взгляд. Под воздействием препаратов, являющихся токсичными, разрушается коллаген, и очень быстро появляются морщины, так как кожа уже не выполняет всех функций. Сегодня существует альтернатива ботоксу - разглаживающие пластыри и подушечки из силикона, которые разглаживают морщины.