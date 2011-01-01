→ Что утаивает реклама anti-age средств?

Многие люди поддаются рекламе и не проходят мимо баночек со смелыми обещаниями: "Крем от морщин", "Маска для подростковой кожи". И поступаем не правильно, ибо очень часто мы принимаем желаемое за действительное, вследствие чего разочаровываемся.

Что присутствует в анти-эйдж косметике?

Антивозрастные средства содержат в своем составе больше AHA-кислот, витамин Е, С, жирные масла, например, виноградной косточки, макадамии и миндаля. И чаще всего, они не отличаются по составу от обычного крема, увлажняющего кожу. Многие средства в таком случае подходят под группу "антивозрастные". Когда хочется освежить покровы лица, сделать кожу эластичнее, тогда можно один раз использовать сыворотку для взрослой кожи лица. Но следует избегать молодой коже активного компонента ретинол. Он призван препятствовать обновлению кожи, что в 25-летнем возрасте вовсе не нужно.

"Ночной крем"

Главным отличием чаще всего является цена. Ночные кремы более питательны, чем дневные. Но, если у вас кожа сухая, то пчелиный воск, растительные масла и витамин С ей не повредят и днем. А зимой такой крем станет просто спасением для многих. Однако, дневной крем лучше не использовать ночью. Обычно в этих средствах есть факторы защиты от УФ-лучей, компоненты, придающие сияние, а ночью коже это не нужно.

"Маска для подростковой проблемной кожи"

В масках подобного плана есть глина, мята, ментол, камфора, эфирные маска и цинк. Лучше всего наносить средство целенаправленно, и пользоваться можно не только в подростковом возрасте, ведь прыщи могут появиться в любом возрасте и независимо от типа кожи.

"Скраб для чувствительной кожи"

Чаще всего он подойдет в равной степени для жирной и комбинированной. Есть в его составе абразивные частицы, которые очищают мягко, не травмируя. В любом случае скрабировать кожу можно не чаще 2-3 раз в неделю.