Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, атеросклероз, беременность, болезнь Альцгеймера, вакцина, ВИЧ, вода, ген, гигиена, гипертоническая болезнь, диабет, диагностика, диета, зависимость, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофе, кофеин, курение, лечение, мозг, недоношенность, ожирение, онкология, питание, работа, рак, рак кожи, ребенок, сахарный диабет, сердце, сон, СПИД, спорт, статистика, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Что утаивает реклама anti-age средств?

Многие люди поддаются рекламе и не проходят мимо баночек со смелыми обещаниями: "Крем от морщин", "Маска для подростковой кожи". И поступаем не правильно, ибо очень часто мы принимаем желаемое за действительное, вследствие чего разочаровываемся.

Что присутствует в анти-эйдж косметике?

Антивозрастные средства содержат в своем составе больше AHA-кислот, витамин Е, С, жирные масла, например, виноградной косточки, макадамии и миндаля. И чаще всего, они не отличаются по составу от обычного крема, увлажняющего кожу. Многие средства в таком случае подходят под группу "антивозрастные". Когда хочется освежить покровы лица, сделать кожу эластичнее, тогда можно один раз использовать сыворотку для взрослой кожи лица. Но следует избегать молодой коже активного компонента ретинол. Он призван препятствовать обновлению кожи, что в 25-летнем возрасте вовсе не нужно.

"Ночной крем"

Главным отличием чаще всего является цена. Ночные кремы более питательны, чем дневные. Но, если у вас кожа сухая, то пчелиный воск, растительные масла и витамин С ей не повредят и днем. А зимой такой крем станет просто спасением для многих. Однако, дневной крем лучше не использовать ночью. Обычно в этих средствах есть факторы защиты от УФ-лучей, компоненты, придающие сияние, а ночью коже это не нужно.

"Маска для подростковой проблемной кожи"

В масках подобного плана есть глина, мята, ментол, камфора, эфирные маска и цинк. Лучше всего наносить средство целенаправленно, и пользоваться можно не только в подростковом возрасте, ведь прыщи могут появиться в любом возрасте и независимо от типа кожи.

"Скраб для чувствительной кожи"

Чаще всего он подойдет в равной степени для жирной и комбинированной. Есть в его составе абразивные частицы, которые очищают мягко, не травмируя. В любом случае скрабировать кожу можно не чаще 2-3 раз в неделю.

 

Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 09:57

Новости медицины по теме:

  • 30 + : предотвращение мимических морщин
  • Уникальный крем-маска от Givenchy для превосходного увлажнения кожи и устра ...
  • Насколько эффективны кремы от морщин?
  • Четыре увлажняющих средства для каждого типа от Гарньер
  • Маски для лица: от грязевых до тканевых

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия