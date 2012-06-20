→ Тренд месяца: бикини-дизайн

Уже приобретен роскошный, модный и идеальный купальник? Значит, пришло время задуматься о бикини-дизайне. В большинстве случаев без хорошей эпиляции многие модели купальников смогут выдать вас с головой. Как лучше всего оформить зону бикини?

Бразильская эпиляция

На сегодняшний день этот вид является трендовым. Предполагает абсолютное удаление волос. Чаще всего для этого применяется воск, смола или шугаринг. После этих процедур кожа остается мягкой, нежной и без единого волоска. Однако, в данном случае придется набраться терпения, так как процедура из болезненных. Но все же, именно к нему прибегают многие современницы. Бритва, крем для депиляции, эпилятор - могут вызвать раздражение в нежных местах, а кроме того, они оставляют корень, что означает - уже очень скоро придется снова браться за бритву.

Тонкая полоска

В интимной зоне волосы остаются в виде небольшой дорожки шириной от 2 до 5 см различной длины. Это зависит от того, что не все девушки согласны терпеть боль в этих особо чувствительных зонах. Для формирования полос подойдут восковые полоски, эпилятор или крем. Длинные волоски сначала срезаются машинкой или ножницами. Данный вариант является наиболее оптимальным для любого открытого купальника.

Краевое бикини

Данный метод подойдет тем, кто желает оставаться природной, но при этом удалить все то, что заходит за линию плавок. Оставшаяся часть укорачивается и равняется. Форма в данном случае может быть любой: треугольная, квадратная или прямоугольная.