Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, атеросклероз, аутизм, беременность, болезнь Альцгеймера, вакцина, ВИЧ, вода, ген, гигиена, гипертоническая болезнь, диабет, диагностика, диета, зависимость, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофе, кофеин, курение, лечение, мозг, недоношенность, ожирение, онкология, питание, работа, рак, рак кожи, ребенок, сахарный диабет, сердце, сон, СПИД, спорт, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Феноловый пилинг

Феноловый пилинг является довольно интересной процедурой, но решиться на нее не так уж просто. Это радикальная процедура, которая зарекомендовала себя давно и является радикальным способом омоложения. Фенол является составляющей антиоксидантов, консервантов, лекарственных препаратов, таких как аспирин. Основное показание для проведения фенолового пилинга - это острое фотостарение и возрастные изменения кожи. Он эффективен при пигментации, рубцах, способствует улучшению тугора. Является для кожи ожогом третьей степени, который способствует выработке коллагена. В результате воздействия фенолового пилинга на кожу, она омолаживается и результат сохраняется на многие годы.
Подготовка и восстановительный период длятся долгое время. Глубокий пилинг подобного плана проводится исключительно в условиях стационара, где пациент находится под наблюдением врача. Для выполнения фенолового пилинга человек должен быть здоров, без противопоказаний со стороны печени и почек. Противопоказания это беременность, ГВ, наличие онкологических и хронических заболеваний.
Непосредственно процедура фенолового пилинга занимает у профессионала 2 часа. Раствор наносится зонально и для равномерного распространения покрывается силиконовой пленкой. Специалист при нанесении фенолового раствора учитывает тот факт, что на каждых участках кожа различной толщины. Эта процедура болезненная, для нее нужна анестезия и после этого обезбаливающая терапия. Контакт с водой исключается на 3 дня. Созревание обновленной кожи требует времени - обычно это занимает до полугода. Характерная для подобного рода хиических ожогов краснота исчезнет в течение двух месяцев.

 

Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, Вчера, 15:49

Новости медицины по теме:

  • Натуральный пилинг из морского песка
  • Пилинг с использованием салициловой кислоты
  • Химический пилинг - время начинать борьбу за красоту
  • Правила проведения пилинга в домашних условиях
  • Зачем нужен химический пилинг?

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия