Феноловый пилинг является довольно интересной процедурой, но решиться на нее не так уж просто. Это радикальная процедура, которая зарекомендовала себя давно и является радикальным способом омоложения. Фенол является составляющей антиоксидантов, консервантов, лекарственных препаратов, таких как аспирин. Основное показание для проведения фенолового пилинга - это острое фотостарение и возрастные изменения кожи. Он эффективен при пигментации, рубцах, способствует улучшению тугора. Является для кожи ожогом третьей степени, который способствует выработке коллагена. В результате воздействия фенолового пилинга на кожу, она омолаживается и результат сохраняется на многие годы.

Подготовка и восстановительный период длятся долгое время. Глубокий пилинг подобного плана проводится исключительно в условиях стационара, где пациент находится под наблюдением врача. Для выполнения фенолового пилинга человек должен быть здоров, без противопоказаний со стороны печени и почек. Противопоказания это беременность, ГВ, наличие онкологических и хронических заболеваний.

Непосредственно процедура фенолового пилинга занимает у профессионала 2 часа. Раствор наносится зонально и для равномерного распространения покрывается силиконовой пленкой. Специалист при нанесении фенолового раствора учитывает тот факт, что на каждых участках кожа различной толщины. Эта процедура болезненная, для нее нужна анестезия и после этого обезбаливающая терапия. Контакт с водой исключается на 3 дня. Созревание обновленной кожи требует времени - обычно это занимает до полугода. Характерная для подобного рода хиических ожогов краснота исчезнет в течение двух месяцев.