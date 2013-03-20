→ Популярные тканевые маски для лица

Тканевая маска является очень удобным продуктом, так как она не требует много времени. Пользоваться ими не сложно, ведь достаточно наложить на очищенное от макияжа и загрязнений лицо. Достаточно 20-30 минут, чтобы кожа взяла все необходимое для красоты и здоровья. Не требует смывания. Так, после вечерней маски даже не нужно применять ночной крем, а в утреннее время не понадобится дневной крем. После маски можно сразу выполнять make-up. Благодаря упаковке по 1 штуке, тканевая маска становится удобной в путешествиях, экономичной, так как не приходится приобретать сразу 5-6 штук. Можно проверить реакцию кожи на компоненты маски. Если результат понравится, тогда можно будет сразу купить всю упаковку.

Итак, тканевая маска, по большому счету, это компресс. Салфетка, пропитанная специальным концентрированным составом, который воздействует на кожные покровы и решает проблемы с кожей. Чаще всего туда входят антиоксиданты, питательные вещества, увлажняющие компоненты, экстракты водорослей или золотая крошка, что помогает эффективно бороться с признаками старения.

Самые популярные маски

1. Восстанавливающая маска от Guerlain - Intensive Mask Optimum Hydration Revitalizer.

2. Маска, предназначенная для лица и шеи "Супер Коллаген" от Swiss Line.

3. Активатор молодости кожи от Lancome - Youth Activating Mask.