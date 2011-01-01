→ Советы по подбору индивидуального слухового аппарата

Каждому, кто столкнулся с проблемой потери слуха или вовсе его отсутствием, следует знать, слуховой аппарат нельзя так просто пойти и купить. Прибор подбирается индивидуально с учетом того, какова степень проблемы и результатом чего она стала. Это могут быть как трудности анатомического плана, так и иные.

Вот основные рекомендации от компании Bettertone тем, кто решился прибегнуть к помощи данных устройств:

Прежде всего необходимо осуществить профессиональную диагностику страдающего органа (в данном случае - уха), затем обратиться в специализированный центр, который обязательно должен иметь лицензию на оказание услуг в сфере сурдологии и отоларингологии. При помощи аудиометра специалист определит параметры текущего состояния слуха и посредством диагностики (осуществит тональную аудиметрию и проверит костную проводимость), а также проведения проверки на восприятие и разборчивость речи, поставит правильный диагноз. После этого предложит оптимальные варианты по восстановлению или коррекции потерь. Если в истории болезни врач указал показания к слухопротезированию, специалист на компьютере при помощи специальной программы подберет устройство с учетом выявленных потерь и анатомических особенностей уха, после чего настроит прибор посредством программатора. Наиболее точной индивидуальной настройкой аппарата официально признана та, которая проводится на специальном профанализаторе американского производства. Посредством измерений такого типа, как «Свободное звуковое поле», «Реальное ухо» и «Видимая речь» аппарат «подгоняется» под носителя и становится максимально эффективен. Принимая решение о покупке устройства для своего слабослышащего друга или родственника, помните, что наименьшую цену на него предлагают только прямые представители производящего устройства завода. В остальных случаях наценка на аппараты значительно выше. При покупке слухового аппарата следует убедиться, что у продавца есть тестовое оборудование и сервисный центр по ремонту. Устройства являются цифровыми и предназначенными к длительному эксплуатированию, в связи с чем им требуется регулярная аудиодиагностика и дополнительная настройка, а также в некоторых случаях и починка. Такой подход сразу исключит недобросовестных реализаторов и поможет избежать проблем с эксплуатацией аппарата. Требуется исключить из поиска неспециализированные предприятия. Покупать аппарат можно только после того, как вам была проведена полноценная диагностика слуха. Следует внимательно подходить к подбору слухового аппарата и не приобретать его в киосках, с рук или в конторах с сомнительной репутацией. В таких точках велика вероятность приобрести не полноценный аппарат и даже не его аналог, а всего лишь имитацию. Она очень похожа внешне на слуховой аппарат, однако содержание нисколько не соответствует заявленным требованиям. Такие приборы лишь усиливают звуки, но никак не компенсируют слуховые потери, и могут послужить причиной еще большего ухудшения ситуации.

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