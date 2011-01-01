→ Советы по подбору индивидуального слухового аппарата

Каждому, кто столкнулся с проблемой потери слуха или вовсе его отсутствием, следует знать, слуховой аппарат нельзя так просто пойти и купить. Прибор подбирается индивидуально с учетом того, какова степень проблемы и результатом чего она стала. Это могут быть как трудности анатомического плана, так и иные.
Вот основные рекомендации от компании Bettertone тем, кто решился прибегнуть к помощи данных устройств:
- Прежде всего необходимо осуществить профессиональную диагностику страдающего органа (в данном случае - уха), затем обратиться в специализированный центр, который обязательно должен иметь лицензию на оказание услуг в сфере сурдологии и отоларингологии.
- При помощи аудиометра специалист определит параметры текущего состояния слуха и посредством диагностики (осуществит тональную аудиметрию и проверит костную проводимость), а также проведения проверки на восприятие и разборчивость речи, поставит правильный диагноз. После этого предложит оптимальные варианты по восстановлению или коррекции потерь.
- Если в истории болезни врач указал показания к слухопротезированию, специалист на компьютере при помощи специальной программы подберет устройство с учетом выявленных потерь и анатомических особенностей уха, после чего настроит прибор посредством программатора.
- Наиболее точной индивидуальной настройкой аппарата официально признана та, которая проводится на специальном профанализаторе американского производства. Посредством измерений такого типа, как «Свободное звуковое поле», «Реальное ухо» и «Видимая речь» аппарат «подгоняется» под носителя и становится максимально эффективен.
- Принимая решение о покупке устройства для своего слабослышащего друга или родственника, помните, что наименьшую цену на него предлагают только прямые представители производящего устройства завода. В остальных случаях наценка на аппараты значительно выше.
- При покупке слухового аппарата следует убедиться, что у продавца есть тестовое оборудование и сервисный центр по ремонту. Устройства являются цифровыми и предназначенными к длительному эксплуатированию, в связи с чем им требуется регулярная аудиодиагностика и дополнительная настройка, а также в некоторых случаях и починка. Такой подход сразу исключит недобросовестных реализаторов и поможет избежать проблем с эксплуатацией аппарата.
- Требуется исключить из поиска неспециализированные предприятия. Покупать аппарат можно только после того, как вам была проведена полноценная диагностика слуха.
- Следует внимательно подходить к подбору слухового аппарата и не приобретать его в киосках, с рук или в конторах с сомнительной репутацией. В таких точках велика вероятность приобрести не полноценный аппарат и даже не его аналог, а всего лишь имитацию. Она очень похожа внешне на слуховой аппарат, однако содержание нисколько не соответствует заявленным требованиям. Такие приборы лишь усиливают звуки, но никак не компенсируют слуховые потери, и могут послужить причиной еще большего ухудшения ситуации.
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