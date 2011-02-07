→ В тренде сезона "зеленые ароматы"

Независимо от того, нравятся вам "зеленые" ароматы или вы к ним пока равнодушны, но стоит попробовать некоторые из них, чтобы навсегда перевернуть отношение к ним.

"Зеленые" ароматы занимают отдельную парфюмерную нишу. В нее входят запахи хвойного леса, свежескошенной, прогревающейся под лучами ласкового солнца, травы, сада с аптекарскими растениями, холодного мятно-лимонного чая. С хорошо продуманным ароматом вам будет комфортно находится и не будет ощущения химичности, что часто случается с гелями для душа или шампунями.

1. Аромат от Cartier - L'Heure Vertueuse III. Одаривает владелицу разнотравьем. Здесь ощущается полынь, а в следующий момент доносится аромат лаванды. Красивый шлейф обещает в течение всего дня быть со своей хозяйкой.

2. Hermes представляет Un Jardin Sur Le Toit. Здесь с первых аккордов ощущается свежесть утреннего сада, в котором растут зеленые яблоки, мокрой от росы травы. Рекомендуется попробовать аромат в летний дождь.

3. Parfumerie Generale предлагает оценить свой аромат PG09 YUZU Ab Irato. Сладко-горький дорогой аромат, встречает мятными нотами, чабрецом и иссопом, придающим аромату некоторой сладости.