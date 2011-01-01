Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, атеросклероз, беременность, болезнь Альцгеймера, вакцина, витамины В, ВИЧ, вода, ген, гигиена, гипертоническая болезнь, диабет, диагностика, диета, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофе, кофеин, курение, лечение, мозг, недоношенность, ожирение, онкология, питание, работа, рак, ребенок, сахарный диабет, сердце, соль, сон, СПИД, спорт, статины, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Что делать если болит целлюлит
Как только на коже становится заметна апельсиновая корка, ничего не предвещает болезненности, разве что эта неприятность носит эстетический характер. Но у некоторых женщин по прошествии времени бугорки целлюлита начинают болеть. С чем это связано и как избавиться от болезненных ощущений? Это происходит из-за того, что целлюлит переходит из одной стадии в другую.
Причины, по которым возникает болезненность
Жировая ткань представляет собой дольки, которые на протяжении всей жизни не меняются. Это круглые клетки адипоциты, снабженные кровеносными сосудами и имеют коллагеновые волокна. В шариках содержится жир, его избыток и приводит к увеличению адипоцитов до критических размеров. В итоге происходит сдавливание капилляров, нарушается обмен веществ, перестают поступать полезные вещества и не выводятся накопленные токсины. Если не бороться с целлюлитом, появляются узелки, фиброзные изменения, уплотнения и утолщения. кожа снаружи теряет свойственную ей ровность, ткань патологически разрастается. 
Чаще всего болезненный целлюлит наблюдается уже на последней четвертой стадии заболевания. Это опасно прежде всего тем, что происходит нарушений нормального циркулирования крови. В результате это приводит к варикозному расширению и тромбофлебиту. 
Для устранения неприятных симптомов обязательно нужно действовать, перепробовав все доступные для этого методы.
Прежде всего, следует пересмотреть привычки в собственном рационе, выпивать не менее 2 л воды в день, начать вести активный образ жизни, выполнять косметологические процедуры в виде обертывания, вакуумных массажей, скрабирования, что увеличивает шансы вернуть коже прежний вид. На третьей и четвертой стадии целлюлита патологией должен заниматься врач-косметолог, который подбирает методики лечения в индивидуальном порядке, контролирует и направляет действия своего пациента.
Как только на коже становится заметна апельсиновая корка, ничего не предвещает болезненности, разве что эта неприятность носит эстетический характер. Но у некоторых женщин по прошествии времени бугорки целлюлита начинают болеть. С чем это связано и как избавиться от болезненных ощущений? Это происходит из-за того, что целлюлит переходит из одной стадии в другую.

Причины, по которым возникает болезненность

Жировая ткань представляет собой дольки, которые на протяжении всей жизни не меняются. Это круглые клетки адипоциты, снабженные кровеносными сосудами и имеют коллагеновые волокна. В шариках содержится жир, его избыток и приводит к увеличению адипоцитов до критических размеров. В итоге происходит сдавливание капилляров, нарушается обмен веществ, перестают поступать полезные вещества и не выводятся накопленные токсины. Если не бороться с целлюлитом, появляются узелки, фиброзные изменения, уплотнения и утолщения. кожа снаружи теряет свойственную ей ровность, ткань патологически разрастается. 
Чаще всего болезненный целлюлит наблюдается уже на последней четвертой стадии заболевания. Это опасно прежде всего тем, что происходит нарушений нормального циркулирования крови. В результате это приводит к варикозному расширению и тромбофлебиту. 
Для устранения неприятных симптомов обязательно нужно действовать, перепробовав все доступные для этого методы.
Прежде всего, следует пересмотреть привычки в собственном рационе, выпивать не менее 2 л воды в день, начать вести активный образ жизни, выполнять косметологические процедуры в виде обертывания, вакуумных массажей, скрабирования, что увеличивает шансы вернуть коже прежний вид. На третьей и четвертой стадии целлюлита патологией должен заниматься врач-косметолог, который подбирает методики лечения в индивидуальном порядке, контролирует и направляет действия своего пациента.
Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, Вчера, 18:03

Новости медицины по теме:

  • Начальная стадия целлюлита, как определить
  • Победить целлюлит. Миссия выполнима?
  • Избавляем тело от целлюлита
  • Борьба с целлюлитом на разной стадии развития
  • Антицеллюлитный массаж в Питере

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия