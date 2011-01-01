→ Что делать если болит целлюлит

Как только на коже становится заметна апельсиновая корка, ничего не предвещает болезненности, разве что эта неприятность носит эстетический характер. Но у некоторых женщин по прошествии времени бугорки целлюлита начинают болеть. С чем это связано и как избавиться от болезненных ощущений? Это происходит из-за того, что целлюлит переходит из одной стадии в другую.

Причины, по которым возникает болезненность

Жировая ткань представляет собой дольки, которые на протяжении всей жизни не меняются. Это круглые клетки адипоциты, снабженные кровеносными сосудами и имеют коллагеновые волокна. В шариках содержится жир, его избыток и приводит к увеличению адипоцитов до критических размеров. В итоге происходит сдавливание капилляров, нарушается обмен веществ, перестают поступать полезные вещества и не выводятся накопленные токсины. Если не бороться с целлюлитом, появляются узелки, фиброзные изменения, уплотнения и утолщения. кожа снаружи теряет свойственную ей ровность, ткань патологически разрастается.

Чаще всего болезненный целлюлит наблюдается уже на последней четвертой стадии заболевания. Это опасно прежде всего тем, что происходит нарушений нормального циркулирования крови. В результате это приводит к варикозному расширению и тромбофлебиту.

Для устранения неприятных симптомов обязательно нужно действовать, перепробовав все доступные для этого методы.

Прежде всего, следует пересмотреть привычки в собственном рационе, выпивать не менее 2 л воды в день, начать вести активный образ жизни, выполнять косметологические процедуры в виде обертывания, вакуумных массажей, скрабирования, что увеличивает шансы вернуть коже прежний вид. На третьей и четвертой стадии целлюлита патологией должен заниматься врач-косметолог, который подбирает методики лечения в индивидуальном порядке, контролирует и направляет действия своего пациента.

Как только на коже становится заметна апельсиновая корка, ничего не предвещает болезненности, разве что эта неприятность носит эстетический характер. Но у некоторых женщин по прошествии времени бугорки целлюлита начинают болеть. С чем это связано и как избавиться от болезненных ощущений? Это происходит из-за того, что целлюлит переходит из одной стадии в другую. Как только на коже становится заметна апельсиновая корка, ничего не предвещает болезненности, разве что эта неприятность носит эстетический характер. Но у некоторых женщин по прошествии времени бугорки целлюлита начинают болеть. С чем это связано и как избавиться от болезненных ощущений? Это происходит из-за того, что целлюлит переходит из одной стадии в другую.

Причины, по которым возникает болезненность

Жировая ткань представляет собой дольки, которые на протяжении всей жизни не меняются. Это круглые клетки адипоциты, снабженные кровеносными сосудами и имеют коллагеновые волокна. В шариках содержится жир, его избыток и приводит к увеличению адипоцитов до критических размеров. В итоге происходит сдавливание капилляров, нарушается обмен веществ, перестают поступать полезные вещества и не выводятся накопленные токсины. Если не бороться с целлюлитом, появляются узелки, фиброзные изменения, уплотнения и утолщения. кожа снаружи теряет свойственную ей ровность, ткань патологически разрастается.

Чаще всего болезненный целлюлит наблюдается уже на последней четвертой стадии заболевания. Это опасно прежде всего тем, что происходит нарушений нормального циркулирования крови. В результате это приводит к варикозному расширению и тромбофлебиту.

Для устранения неприятных симптомов обязательно нужно действовать, перепробовав все доступные для этого методы.

Прежде всего, следует пересмотреть привычки в собственном рационе, выпивать не менее 2 л воды в день, начать вести активный образ жизни, выполнять косметологические процедуры в виде обертывания, вакуумных массажей, скрабирования, что увеличивает шансы вернуть коже прежний вид. На третьей и четвертой стадии целлюлита патологией должен заниматься врач-косметолог, который подбирает методики лечения в индивидуальном порядке, контролирует и направляет действия своего пациента.