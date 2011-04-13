→ Пластика груди: успех зависит от доктора

Грудь является именно той частью тела, которой женщины чаще всего недовольны. Повсеместно в мире проводятся пластические операции по увеличению молочных желез. Особенно комплексы по этому поводу возникают вследствие просмотра глянцевых журналов, где голливудские звезды представлены во всей красе.

Каждая женщина в своей жизни не раз задумывалась об увеличении или коррекции формы молочных желез. В целях усовершенствования собственного тела выполняется определенного рода хирургическое вмешательство:

- реконструктивное. Операция осуществляется для исправления деформаций, нарушений, патологий, которые есть у человека с рождения или появились они из-за травмирования;

- эстетическое. Выполняется для усовершенствования фигуры.

Имплантаты применяются следующие:

- мягкие: их плотность соизмерима с натуральной грудью, форму при этом не держат;

- плотные: не не поддаются деформации, но смотрится неестественно;

- softtouch: плотной стуктцры материал, хорошо держат форму.

Соглашаясь на маммопластику нужно понимать, что успех ее зависит от квалификации и опыта врача. Существуют факторы, которые могут доставлять пациентам неудобства, но при качественном контроле со стороны хирурга, пациент будет недолго ощущать дискомфорт. Процесс восстановления после подтяжки или внедрения имплантатов в грудь будет протекать спокойнее, если вы доверитесь настоящим специалистам.

Грудь является именно той частью тела, которой женщины чаще всего недовольны. Повсеместно в мире проводятся пластические операции по увеличению молочных желез. Особенно комплексы по этому поводу возникают вследствие просмотра глянцевых журналов, где голливудские звезды представлены во всей красе. Грудь является именно той частью тела, которой женщины чаще всего недовольны. Повсеместно в мире проводятся пластические операции по увеличению молочных желез. Особенно комплексы по этому поводу возникают вследствие просмотра глянцевых журналов, где голливудские звезды представлены во всей красе.

Каждая женщина в своей жизни не раз задумывалась об увеличении или коррекции формы молочных желез. В целях усовершенствования собственного тела выполняется определенного рода хирургическое вмешательство:

- реконструктивное. Операция осуществляется для исправления деформаций, нарушений, патологий, которые есть у человека с рождения или появились они из-за травмирования;

- эстетическое. Выполняется для усовершенствования фигуры.

Имплантаты применяются следующие:

- мягкие: их плотность соизмерима с натуральной грудью, форму при этом не держат;

- плотные: не не поддаются деформации, но смотрится неестественно;

- softtouch: плотной стуктцры материал, хорошо держат форму.

Соглашаясь на маммопластику нужно понимать, что успех ее зависит от квалификации и опыта врача. Существуют факторы, которые могут доставлять пациентам неудобства, но при качественном контроле со стороны хирурга, пациент будет недолго ощущать дискомфорт. Процесс восстановления после подтяжки или внедрения имплантатов в грудь будет протекать спокойнее, если вы доверитесь настоящим специалистам.