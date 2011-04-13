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→ Пластика груди: успех зависит от доктора
Грудь является именно той частью тела, которой женщины чаще всего недовольны. Повсеместно в мире проводятся пластические операции по увеличению молочных желез. Особенно комплексы по этому поводу возникают вследствие просмотра глянцевых журналов, где голливудские звезды представлены во всей красе. 
Каждая женщина в своей жизни не раз задумывалась об увеличении или коррекции формы молочных желез. В целях усовершенствования  собственного тела выполняется определенного рода хирургическое вмешательство:
- реконструктивное. Операция осуществляется для исправления деформаций, нарушений, патологий, которые есть у человека с рождения или появились они из-за травмирования;
- эстетическое. Выполняется для усовершенствования фигуры. 
Имплантаты применяются следующие:
- мягкие: их плотность соизмерима с натуральной грудью, форму при этом не держат;
- плотные: не не поддаются деформации, но смотрится неестественно;
- softtouch: плотной стуктцры материал, хорошо держат форму.
Соглашаясь на маммопластику нужно понимать, что успех ее зависит от квалификации и опыта врача. Существуют факторы, которые могут доставлять пациентам неудобства, но при качественном контроле со стороны хирурга, пациент будет недолго ощущать дискомфорт. Процесс восстановления после подтяжки или внедрения имплантатов в грудь будет протекать спокойнее, если вы доверитесь настоящим специалистам.
Грудь является именно той частью тела, которой женщины чаще всего недовольны. Повсеместно в мире проводятся пластические операции по увеличению молочных желез. Особенно комплексы по этому поводу возникают вследствие просмотра глянцевых журналов, где голливудские звезды представлены во всей красе. 
Каждая женщина в своей жизни не раз задумывалась об увеличении или коррекции формы молочных желез. В целях усовершенствования  собственного тела выполняется определенного рода хирургическое вмешательство:
- реконструктивное. Операция осуществляется для исправления деформаций, нарушений, патологий, которые есть у человека с рождения или появились они из-за травмирования;
- эстетическое. Выполняется для усовершенствования фигуры. 
Имплантаты применяются следующие:
- мягкие: их плотность соизмерима с натуральной грудью, форму при этом не держат;
- плотные: не не поддаются деформации, но смотрится неестественно;
- softtouch: плотной стуктцры материал, хорошо держат форму.
Соглашаясь на маммопластику нужно понимать, что успех ее зависит от квалификации и опыта врача. Существуют факторы, которые могут доставлять пациентам неудобства, но при качественном контроле со стороны хирурга, пациент будет недолго ощущать дискомфорт. Процесс восстановления после подтяжки или внедрения имплантатов в грудь будет протекать спокойнее, если вы доверитесь настоящим специалистам.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 17:35

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