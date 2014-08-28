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→ Брахиопластика
Многим приходится нелегко от того, что кожа на руках в зонах предплечья обвисает, что выглядит непривлекательно. Ведь из-за этого недостатка многие комплексуют обнажить руки, выйти на пляж, надеть платье с коротким рукавом или майку. Справиться с данным несовершенством поможет пластика рук, которая называется брахиопластика. После нее руки выглядят ухоженными, кожа подтянутой и упругой. 
Целью пластики рук выступает исправление рельефа в данной зоне. Выполняется операция путем удаления лишней жировой ткани в верхней части. Чаще всего врачи совмещают брахиопластику со следующими видами коррекции: шлифовкой с помощью лазерной технологии, липосакцией. 
К основным преимуществам данной процедуры относится высокая эффективность. Если выполнять липопластику, например, то эластичность кожных покровов от этого не изменится, а лишь изменениям подлежит количество отложений жира.
Очень часто брахиопластика осуществляется в случаях масштабной коррекции, когда человек сбросил много килограммов собственного веса и нужна подтяжка.  
К недостаткам можно отнести наличие шрамов и рубцовой ткани. Обычно шрам протягивается от подмышки и до локтя с внутренней части. Но со временем, по заверениям врачей, рубцы рассасываются, а шрамы, могут быть высветлены или устранены каким-либо другим косметическим путем
Многим приходится нелегко от того, что кожа на руках в зонах предплечья обвисает, что выглядит непривлекательно. Ведь из-за этого недостатка многие комплексуют обнажить руки, выйти на пляж, надеть платье с коротким рукавом или майку. Справиться с данным несовершенством поможет пластика рук, которая называется брахиопластика. После нее руки выглядят ухоженными, кожа подтянутой и упругой. 
Целью пластики рук выступает исправление рельефа в данной зоне. Выполняется операция путем удаления лишней жировой ткани в верхней части. Чаще всего врачи совмещают брахиопластику со следующими видами коррекции: шлифовкой с помощью лазерной технологии, липосакцией. 
К основным преимуществам данной процедуры относится высокая эффективность. Если выполнять липопластику, например, то эластичность кожных покровов от этого не изменится, а лишь изменениям подлежит количество отложений жира.
Очень часто брахиопластика осуществляется в случаях масштабной коррекции, когда человек сбросил много килограммов собственного веса и нужна подтяжка.  
К недостаткам можно отнести наличие шрамов и рубцовой ткани. Обычно шрам протягивается от подмышки и до локтя с внутренней части. Но со временем, по заверениям врачей, рубцы рассасываются, а шрамы, могут быть высветлены или устранены каким-либо другим косметическим путем.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 17:04

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