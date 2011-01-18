→ Лазерное омоложение интимной зоны

Экология, возрастные изменения, гормональный фон - это все влияет на внешность организма, в том числе на состояние интимной сферы. В результате этих изменений происходит потеря привлекательности, функциональных возможностей половых органов. Еще не так давно с недостатками в интимной сфере справлялись путем болезненных процедур, хирургического вмешательства. Каждый раз это были неприятные ощущения, к тому же, сопряженные с риском для женского и общего здоровья.
Но благодаря изобретениям лазерных технологий, теперь оказалось гораздо проще решить проблемы в области эстетической медицины.
В каких случаях показано интимное лазерное омоложение
Лазерное омоложение - это безоперационная методика, позволяющая устранить имеющиеся несовершенства в интимной зоне. Методика лазерного омоложения безопасная и эффективная, помогает избавиться от болезненности, эстетических несовершенств безболезненно, эффективно и в кратчайшие сроки. К ним относятся:
1. Опущение органов малого таза;
2. Нарушения в интимной сфере.
3. Травмы слизистой;
4. Рубцевая ткань;
5. Недержание мочи;
6. снижение полового влечения.
Как происходит интимное омоложение
Процедура проводится с местным обезболиванием. Чтобы пациентке было удобно, используется гинекологическое кресло. По продолжительности омоложение длится полчаса. У лазерного излучения охват 360 градусов, что способствует регенерации слизистой и всех близлежащих тканей. Благодаря мощному биостимулированию влагалища его стенки начинают сокращаться, приходя в здоровое состояние.
Довольно часто достаточно лишь одной процедуры, чтобы визуально и физически пациентка ощутила результат.