→ Лазерное омоложение интимной зоны

Экология, возрастные изменения, гормональный фон - это все влияет на внешность организма, в том числе на состояние интимной сферы. В результате этих изменений происходит потеря привлекательности, функциональных возможностей половых органов. Еще не так давно с недостатками в интимной сфере справлялись путем болезненных процедур, хирургического вмешательства. Каждый раз это были неприятные ощущения, к тому же, сопряженные с риском для женского и общего здоровья.

Но благодаря изобретениям лазерных технологий, теперь оказалось гораздо проще решить проблемы в области эстетической медицины.

В каких случаях показано интимное лазерное омоложение

Лазерное омоложение - это безоперационная методика, позволяющая устранить имеющиеся несовершенства в интимной зоне. Методика лазерного омоложения безопасная и эффективная, помогает избавиться от болезненности, эстетических несовершенств безболезненно, эффективно и в кратчайшие сроки. К ним относятся:

1. Опущение органов малого таза;

2. Нарушения в интимной сфере.

3. Травмы слизистой;

4. Рубцевая ткань;

5. Недержание мочи;

6. снижение полового влечения.

Как происходит интимное омоложении

Процедура проводится с местным обезболиванием. Чтобы пациентке было удобно, используется гинекологическое кресло. По продолжительности омоложение длится полчаса. У лазерного излучения охват 360 градусов, что способствует регенерации слизистой и всех близлежащих тканей. Благодаря мощному биостимулированию влагалища его стенки начинают сокращаться, приходя в здоровое состояние.

Довольно часто достаточно лишь одной процедуры, чтобы визуально и физически пациентка ощутила результат.

Эколог ия, возрастные изменения, гормональный фон - это все влияет на внешность организма, в том числе на состояние интимной сферы. В результате этих изменений происходит потеря привлекательности, функциональных возможностей половых органов. Еще не так давно с недостатками в интимной сфере справлялись путем болезненных процедур, хирургического вмешательства. Каждый раз это были неприятные ощущения, к тому же, сопряженные с риском для женского и общего здоровья. Эколог