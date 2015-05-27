Комплексный метод коррекции тела пациентами перемещением жировой ткани пациента называется липотрансфер. Благодаря липотрансферу можно не только избавиться от лишней жировой ткани, но еще и придать желаемые объемы в других участках тела, где это нужно.

Донором выступает как правило, проблемная зона организма человека: галифе, живот, ягодицы. Путем специальной обработки жировой ткани, ее обогащения, он вводится в другую зону, которой выступают бедра, грудь, лицо. Это зависит от выбора пациента.

Липотрансфер представляет собой наиболее щадящую процедуру, после которой на восстановление потребуется всего две недели.Чтобы поддержать эффект после проведенных манипуляций, потребуется пересмотреть привычки в питании, образе жизни. Как и многие пластические операции, липострансфер имеет некоторые ограничения.

Липотрансфер является совмещенной методикой липосакции и липофилинга. Несмотря на то, что пластические хирурги до сих пор не однозначны в вопросах липотрансфера, данная процедура набирает популярность и является замещением имплантации, к тому же, приживаемость биоматериала 100%-ная.

Комплексный метод коррекции тела пациентами перемещением жировой ткани пациента называется липотрансфер. Благодаря липотрансферу можно не только избавиться от лишней жировой ткани, но еще и придать желаемые объемы в других участках тела, где это нужно. Комплексный метод коррекции тела пациентами перемещением жировой ткани пациента называется липотрансфер. Благодаря липотрансферу можно не только избавиться от лишней жировой ткани, но еще и придать желаемые объемы в других участках тела, где это нужно.

Донором выступает как правило, проблемная зона организма человека: галифе, живот, ягодицы. Путем специальной обработки жировой ткани, ее обогащения, он вводится в другую зону, которой выступают бедра, грудь, лицо. Это зависит от выбора пациента.

Липотрансфер представляет собой наиболее щадящую процедуру, после которой на восстановление потребуется всего две недели.Чтобы поддержать эффект после проведенных манипуляций, потребуется пересмотреть привычки в питании, образе жизни. Как и многие пластические операции, липострансфер имеет некоторые ограничения.

Липотрансфер является совмещенной методикой липосакции и липофилинга. Несмотря на то, что пластические хирурги до сих пор не однозначны в вопросах липотрансфера, данная процедура набирает популярность и является замещением имплантации, к тому же, приживаемость биоматериала 100%-ная.